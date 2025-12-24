8 години от трагедията край Пловдив, при която загинаха мъж, жена и двете им деца

© На Бъдни вечер преди 8 години на пътя Пловдив-Пещера шофьор на товарен автомобил "Фолксваген" наруши правилата за движение и по непредпазливост причини смъртта на повече от две лица. Това са цялото семейство на бившата зам.-кметица на Кричим - Нурджан Ристемова, мъжът й Ерол Шерифов и двете им деца.



Катастрофата бе предизвикана след употреба на наркотични вещества – амфетамин и кокаин, установени по надлежния ред – със съдебно-химическа (токсикологична) експертиза на Военномедицинска академия – София.



Припомняме, че жестоката катастрофа на пътя Пловдив-Пещера до разклона за Йоаким Груево стана на 24 декември 2017 година в следобедните часове. Челно се сблъскали микробус "Фолксваген" и лек автомобил БМВ.



Спътниците на шофьора в БМВ-то починаха на място, а самият той - Ерол Шерифов бе настанен в болница, където на 11 януари година почина. Семейството се връщало към дома си, след като било в Пловдив, за да пазарува.



Шофьорът Борислав Писачев бе осъден на 10 години затвор през лятото на 2019 година.