ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Общество
Криминални
Институции
Бизнес
|8 години от трагедията край Пловдив, при която загинаха мъж, жена и двете им деца
Катастрофата бе предизвикана след употреба на наркотични вещества – амфетамин и кокаин, установени по надлежния ред – със съдебно-химическа (токсикологична) експертиза на Военномедицинска академия – София.
Припомняме, че жестоката катастрофа на пътя Пловдив-Пещера до разклона за Йоаким Груево стана на 24 декември 2017 година в следобедните часове. Челно се сблъскали микробус "Фолксваген" и лек автомобил БМВ.
Спътниците на шофьора в БМВ-то починаха на място, а самият той - Ерол Шерифов бе настанен в болница, където на 11 януари година почина. Семейството се връщало към дома си, след като било в Пловдив, за да пазарува.
Шофьорът Борислав Писачев бе осъден на 10 години затвор през лятото на 2019 година.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 11
|предишна страница [ 1/2 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Регионални новини:
Коледно чудо в община Асеновград
14:25 / 20.12.2025
Читателка на Plovdiv24.bg: Ето лошото се случи
09:43 / 20.12.2025
Любима закусвалня в Пловдивско отива в историята, ЧСИ я продава з...
08:51 / 20.12.2025
Кметът на община Хисаря: Взех едно от най-трудните решения
11:48 / 19.12.2025
Временни промени в начините на плащания към община Асеновград
09:44 / 19.12.2025
До Пловдив: Тарикат пълни колата с кабели и търси място да ги зап...
09:15 / 17.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Иво Сиромахов: Мишките победиха, такава е националната ни традиция
13:35 / 22.12.2025
Венелин Петков окончателно се отказа
12:06 / 22.12.2025
Журналист: Напускам bTV, Цънцарова има цялото ми уважение!
15:09 / 22.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS