Жесток мъж влиза в затвора в Пловдив
Второто е за това, че на 29.07.2025 г. в Пловдив с особена жестокост и по начин особено мъчителен за И.Я. на 47 г., му причинил средна телесна повреда. Третото обвинение е за това, че на 29.07.2025 г. се заканил с убийство на С.Д.
Районен съд-Пловдив е наложил на Никола Калчев наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим. Той е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд – Пловдив.
На 28 юли 2025 г. Никола Калчев се намирал в Пловдив, район "Южен“. Той срещнал С.Д. и И.Д., които вечерта се били прибрали от работа, но нямали пари за квартира и нощували на открито. Поискал им пари, но понеже му отказали, започнал да ги обижда, заплашва и ударил единия от тях, който бил болен. Наложило се да бъде извикана линейка. Никола Калчев се заканил с убийство на С.Д.
Призори на 29 юли 2025 г. той отново се движел в района и се прибирал към дома си, когато срещнал И.Я. Мъжът водел скитнически начин на живот. Н.К. го поканил да му гостува в апартамента си, но преди това му нанесъл побой, като го удрял с ръце, крака и с дървена летва. В резултат на побоя И.Я. получил счуване на три ребра, както и други наранявания по тялото. По-късно е бил подаден сигнал в полицията, като са били иззети записи от видеокамери.
Определението на съда е окончателно.
