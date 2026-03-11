По обвинителен акт на Районна прокуратура-Пловдив e осъден Никола Калчев, на 39 г. Той е признат за виновен по три обвинения. Първото е за това, че на 28.07.2025 г. в Пловдив направил опит да отнеме чужди движими вещи - пари, от владението на С.Д., 32 г., и И.Д., на 47 г., като е употребил за това сила и заплашване.Второто е за това, че на 29.07.2025 г. в Пловдив с особена жестокост и по начин особено мъчителен за И.Я. на 47 г., му причинил средна телесна повреда. Третото обвинение е за това, че на 29.07.2025 г. се заканил с убийство на С.Д.Районен съд-Пловдив е наложил на Никола Калчев наказание от 3 години и 6 месеца лишаване от свобода при първоначален "строг“ режим. Той е признал вината си. Наказанието е наложено след споразумение, одобрено от Районен съд – Пловдив.На 28 юли 2025 г. Никола Калчев се намирал в Пловдив, район "Южен“. Той срещнал С.Д. и И.Д., които вечерта се били прибрали от работа, но нямали пари за квартира и нощували на открито. Поискал им пари, но понеже му отказали, започнал да ги обижда, заплашва и ударил единия от тях, който бил болен. Наложило се да бъде извикана линейка. Никола Калчев се заканил с убийство на С.Д.Призори на 29 юли 2025 г. той отново се движел в района и се прибирал към дома си, когато срещнал И.Я. Мъжът водел скитнически начин на живот. Н.К. го поканил да му гостува в апартамента си, но преди това му нанесъл побой, като го удрял с ръце, крака и с дървена летва. В резултат на побоя И.Я. получил счуване на три ребра, както и други наранявания по тялото. По-късно е бил подаден сигнал в полицията, като са били иззети записи от видеокамери.Определението на съда е окончателно.