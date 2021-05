Жени мотористи превземат Пловдив!

© Фейсбук Няколко дни ни делят от поредното предизвикателство! Жени мотористи от Сдружение Lady Bikers MPowered Bulgaria и приятели са готови за участие в Международно мото рали Petrolettes!



"В това издание на събитието България е включена с два регистрирани града - Пловдив и София! С това свое участие момичетата ще популяризират Пловдив, който е едно магнетично и специално място с много история и култура! И прекрасната Родопа планина с нейните уникални забележителности, природно и културно наследство.



Ето малко история на събитието: в него тази година са включени 3529 участнички от общо 138 града в цял свят. Всички те – пъстри и колоритни жени мотористи, прегърнали мисията на Petrolettes, ще спомогнат за реализация на своя потенциал да карат и да се подкрепят взаимно с други жени мотористи по света, свързвайки се с тях, с тяхната енергия и мечти.



Участничките в Petrolettes се стремят да създадат и утвърдят дамска общност с обща страст към моторите. Да разпалят женския дух, създавайки едно уникално и безопасно пространство за жените за изживяване на тяхната страст към мотоциклетите. Жените мотористи от Сдружение "Lady Bikers MPowered Bulgaria“ се присъединяват към световното мото на събитието: »WOMEN ARE ENRICHED WHEN WE BOND TOGETHER«! #PetrolettespLOVEdiv ! Ние ви очакваме! Да ни подкрепите, да се запознаем, да изживеем заедно това предизвикателство! Очаквайте ни следобед на 4 юни 2021 година в първата точка от Рали Petrolettes в Старинен Пловдив! Ще ни познаете", обясниха участничките!