ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Защо млада лекарка стана художник - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Николай Райшинов, експерт "Връзки с обществеността“ ще ни разкаже още за инициативите на музея.
Ще ви запознаем и с една интересна млада дама, която е лекар по образование, но от скоро се е преориентирала към изобразителното изкуство. Тя показва своята нова самостоятелна изложба "Следа от емоция" в Арт клуб и Галерия Савов.
Красивите живописни творби там са на д-р Антония Доткин. Има безкрайно много изненади покрай тази изложба. Какви са те, ще разберете от самата Антония.
Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа.
Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Съдът в Пловдив отмени задържането на вицепрезидента на КНСБ Тодо...
12:00 / 24.02.2026
Адвокатът на Джуней: Всеки може да е на мястото на това момче
12:00 / 24.02.2026
Жена счупи ръката си в градски автобус в Пловдив
11:48 / 24.02.2026
Досиетата Титюков: Социалните в Пловдив се източват и през НПО-та...
10:59 / 24.02.2026
Джуней, убил семейство на Околовръстното: Съжалявам, не исках да ...
10:46 / 24.02.2026
Адвокат: Убиецът от Околовръстното има 40 нарушения, половината о...
10:40 / 24.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Наследници на богата пловдивчанка получават апетитни имоти в целия град
10:14 / 23.02.2026
Проблем със заплатите в еврозоната
10:04 / 22.02.2026
Пътници останаха заключени цяла нощ в самолет на летище в Германия
15:39 / 22.02.2026
Майката на "Ергенът" Стоян от Пловдив се превърна в звезда
16:39 / 22.02.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS