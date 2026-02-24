ИЗПРАТИ НОВИНА
Защо млада лекарка стана художник - слушайте в предаването "Цветовете на Пловдив"
Автор: Цвети Тончева 13:03
©
За поредна година, в  навечерието на Първи март, Регионален етнографски музей – Пловдив организира традиционните работилници за изработка на мартеници, посветени на един от най-обичаните български обичаи. На 27 и 28 февруари музеят отваря врати за всички, които ще имат възможност да се докоснат до магията на бяло-червените символи за здраве. Тази година работилниците имат и международно участие.

Николай Райшинов, експерт "Връзки с обществеността“ ще ни разкаже още за инициативите на музея. 

Ще ви запознаем и с една интересна млада дама, която е лекар по образование, но от скоро се е преориентирала към изобразителното изкуство. Тя показва своята нова самостоятелна изложба "Следа от емоция" в Арт клуб и Галерия Савов.

Красивите живописни творби там са на д-р Антония Доткин. Има безкрайно много изненади покрай тази изложба. Какви са те, ще разберете от самата Антония.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 







