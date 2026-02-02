Зала Колодрума стана неузнаваема, ще се играе на клей

© Пловдив приема домакинството на престижния турнир от световно ниво Купа "Дейвис".



"Лъвовете" ще бъдат домакини на срещата с Белгия на 7 и 8 февруари в зала "Колодрума" в града под тепетата, след като жребият определи двата тима да се изправят един срещу друг в двубой от Световна група на надпреварата. За първи път в историята на родния тенис ще се играят двубои на клей в зала.



"Зала “Колодрума" е готова да посрещне Купа “Дейвис" - най-значимото отборно първенство по тенис за мъже. Момчетата вече тренират. В събота залата ще ви очаква. Елате да подкрепим нашия тим!", призова кметът на Пловдив Костадин Димитров.