Международният фестивал за улични изкуства 6Fest се завръща в Пловдив от 20 до 26 април 2026 г. с най-мащабното си издание досега.В основната програма на фестивала ще участват артисти от 11 държави.Днес ще се срещнем с организатора на това събитие - Момчил Цонев, който ще ни разкаже повече за артистите, които се очакват, за локациите, за атракциите, за цялата програма на фестивала в неговото юбилейно издание.Ще чуете и новини от Пловдив и хората му.