Международният фестивал за улични изкуства 6Fest се завръща в Пловдив от 20 до 26 април 2026 г. с най-мащабното си издание досега.

В основната програма на фестивала ще участват артисти от 11 държави.

Днес ще се срещнем с организатора на това събитие - Момчил Цонев, който ще ни разкаже повече за артистите, които се очакват, за локациите, за атракциите, за цялата програма на фестивала в неговото юбилейно издание.  

Ще чуете и новини от Пловдив и хората му.

Предаването "Цветовете на Пловдив" по Радио "Фокус" се излъчва от понеделник до четвъртък, във времето от 14.00 до 15.00 часа, на честота 89.9 MHz. Повторението е в същите дни от 22.00 часа. 

Автор и водещ на предаването е Цветана Тончева. 