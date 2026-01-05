ЗАРЕЖДАНЕ...
|Ядосана инфлуенсърка за хотелиери в Пловдив: Селски печалбари
"Значи, днес си търсим място за две нощувки в Пловдив за фестивала през лятото. Трима човека сме с куче. За две нощувки, повтарям две, милите хора от Пловдив искат между 1200 и 2100 лв. Това намерихме в "Букинг" и в AIRBNB. И после случайно попаднах на апартаментче в Милано, в хубав район за 150 евро. Абе, вие нормални ли сте бе? Селски печалбари."
Думите й предизвикаха десетки коментари:
"При все, че хората плащат по 5000 евро за нощувка в двойна стая във Велинград за НГ, направо си хванала оферта."
"Миналата година за Нills of rock бяхме в чуден хотел за 120 на вечер, в началото на декември звъня и буквам 2 стаи за 160, че тази година и децата да намажат.. всичко супер, до момента, в който преди седмица ми звъни някакъв господин "съжалявам, ама колегата ви е дала стаите на абсурдна цена, за този период нощувките ще са между 300 и 400 лв. На стая за 1 вечер. Ами колкото и прекрасен да е хотелът, няма да стъпя повече, щото е доста обидно да си им клиент, да си ги препоръчал на сума ти народ и да решат да врътнат такъв чуден номер... Ако трябва ще се прибираме всяка вечер до София."
"Затова всички концерти трябва да се правят на стадион "Академик" и тази майненска доминация да приключи."
"Не искам да бъда зъл, но Пловдив е най-надценения град на планетата. Нема да им стъпим, освен ако не е спешно или по работа."
