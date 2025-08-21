ЗАРЕЖДАНЕ...
|Взрив близо до детска градина в Пловдив
Около 11,30 ч. на телефон 112 е получен сигнал за избухнала газова бутилка в апартамент на 5 етаж в жилищния блок на ул. "Младежка" срещу областната управа и близо до детска градина. На мястото са се отзовали 2 противопожарни автомоибила, една автомеханична стълба, екип на Спешна медицинска помощ и на полицията.
В жилището е била само собственичката - възрастна жена над 80 години. След извеждането тя била адекватна и ходела, но била силно уплашена. Разказала, че предния ден заредила бутилката. При първоначалния оглед не са открити спукани тръби.
Силният взрив избил дограмата на жилището. Други поражения не са констатирани.
