© виж галерията Газова бутилка гръмна и стресна централната част на Пловдив малко преди обяд. За щастие няма сериозно пострадали хора, само стопанката на дома е получила леки изгаряния по краката, предава Plovdiv24.bg.



Около 11,30 ч. на телефон 112 е получен сигнал за избухнала газова бутилка в апартамент на 5 етаж в жилищния блок на ул. "Младежка" срещу областната управа и близо до детска градина. На мястото са се отзовали 2 противопожарни автомоибила, една автомеханична стълба, екип на Спешна медицинска помощ и на полицията.



В жилището е била само собственичката - възрастна жена над 80 години. След извеждането тя била адекватна и ходела, но била силно уплашена. Разказала, че предния ден заредила бутилката. При първоначалния оглед не са открити спукани тръби.



Силният взрив избил дограмата на жилището. Други поражения не са констатирани.