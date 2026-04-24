"Вълшебна улица на приказките“ превърна детска градина "Велимира" в сцена на творчество, игри и любов към книгите на 21 и 22 април, предава Plovdiv24.bg. Събитието, което се проведе е по повод месеца на детската книга, превръщайки пространството в истински празник на въображението и четенето. В инициативата се включиха представители на Детския отдел на Библиотека "Иван Вазов“, Творческа академия за деца и младежи Art Popara club, детски образователен център SmartyKids, преподаватели от НУ "П. Р. Славейков“, както и учителите от детската градина.

С много ентусиазъм и вдъхновение те потопиха децата в света на приказките, показвайки им как се създават истории, кой рисува техните герои и как те оживяват на сцената. Специално място зае "Приказният куфар“, с тайните на който малчуганите се научиха да подреждат приказни сюжети, да създават свои книжки и да се грижат за тях.

В събитието активно участие взеха и студенти от Пловдивски университет "Паисий Хилендарски“, специалност ПУПЧЕ, които бяха верни помощници в приказното преживяване.

"Вълшебна улица на приказките“ остави след себе си усмивки, вдъхновение и още по-силна любов към книгите и четенето.