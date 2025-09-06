ИЗПРАТИ НОВИНА
Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметника на Съединението
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:06Коментари (0)1468
©
В центъра на Пловдив се издига внушителният Паметник на Съединението, посветен на 100-годишнината от историческия акт през 1885 година. Монументът е дело на скулптора Величко Минеков и е официално открит на 19 септември 1985 г..

На откриването на паметника присъстват партийният и държавен ръководител Тодор Живков, който произнася кратко приветствено слово, както и академик Николай Тодоров, който представя подробен доклад за историческото значение на Съединението.

Почетен караул развява знамето на Голямоконарската чета, а почетен гост на церемонията е почти стогодишната дъщеря на Захари Стоянов – Захаринка. Финалът на тържествата е отбелязан с празничен фолклорен концерт на Античния театър.

Монументът е с височина 12,5 метра и включва фигура на млада жена, която вдига над главата си лавров венец, символизиращ постигнатата победа. Впечатляващи са и двете разперени крила на птица, които олицетворяват стремежа на българите към единство и свобода.

Фигурата символизира Съединението на България, а крилата и венецът напомнят за борбата на българите за обединение на Княжество България и Източна Румелия в периода между 1878 и 1885 г.

По време на откриването паметникът е охраняван от парашутния полк, който участва като почетен караул. Монументът бързо се превръща в място за поклонение и символ на българската национална гордост.



