|Вижте как преди 40 години в Пловдив Тодор Живков открива паметника на Съединението
На откриването на паметника присъстват партийният и държавен ръководител Тодор Живков, който произнася кратко приветствено слово, както и академик Николай Тодоров, който представя подробен доклад за историческото значение на Съединението.
Почетен караул развява знамето на Голямоконарската чета, а почетен гост на церемонията е почти стогодишната дъщеря на Захари Стоянов – Захаринка. Финалът на тържествата е отбелязан с празничен фолклорен концерт на Античния театър.
Монументът е с височина 12,5 метра и включва фигура на млада жена, която вдига над главата си лавров венец, символизиращ постигнатата победа. Впечатляващи са и двете разперени крила на птица, които олицетворяват стремежа на българите към единство и свобода.
Фигурата символизира Съединението на България, а крилата и венецът напомнят за борбата на българите за обединение на Княжество България и Източна Румелия в периода между 1878 и 1885 г.
По време на откриването паметникът е охраняван от парашутния полк, който участва като почетен караул. Монументът бързо се превръща в място за поклонение и символ на българската национална гордост.
