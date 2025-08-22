© виж галерията За четвърта поредна година, на препълнения площад в центъра на село Марково се проведе безплатен концерт на открито. Този път в центъра на събитията бяха световно известния кларинетист Иво Папазов-Ибряма и неговия оркестър "Тракия“.



И този път лятната програма на фестивала е посветена балкански и етно джаз, world music и изобщо – на смесването на джаз звученето с традиционна музика.



Световноизвестният музикант Иво Папазов-Ибряма е роден в Кърджали в семейство на потомствени музиканти от Дедеагач, а неговото рождено име е Ибрям Хапазов. Той започва да свири още от съвсем малко дете, и повече от 50 години смесва ромската музикална култура, българския фолклор, турски, гръцки и балкански ритми, джаз и фънк. Прави това по абсолютно неподражаем и разпознаваем начин, далеч извън пределите на страната, а . Преди няколко години Иво Папазов-Ибряма получи голямата награда на Международния фестивал за world и електронна музика WOMEX 2022 Artist Award за изключителни постижения в музиката в световен мащаб, музикално майсторство, социална значимост, политическо въздействие и цялостно творчество.