Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ

© Двегодишната Виктория Богоева от Пловдив се бори за своето детство. Тя е с диагноза микроцефалия и детска церебрална парализа. Вече е преминала през 4 екзозомни терапии, 6 вливания на стволови клетки и 10 курса физиотерапия по метода Бобат – тежък път, изпълнен с надежда.



Благодарение на проведените лечения в клиниката на проф. Татлъ в Истанбул Вики има видимо подобрение – малки крачки, които за нея са огромни победи.



Но борбата не спира дотук. За да продължи напред, тя се нуждае от:



- още 3 вливания на стволови клетки – 39 000 евро



- едногодишна рехабилитация в "Треа кидс“, Турция – 24 336 евро



- поставяне на ботокс в Университетска болница Бируни – 4 550 евро



- ежедневни терапии – логопед, рехабилитация, специални медикаменти, вертикализатор



Всеки дарен лев е стъпка към това Виктория да има шанс да проходи, да изрече първите си думи, да живее живота, който заслужава. Нейната усмивка зависи от нашата обща добрина.



Помогни на Виктория – защото чудесата се случват, когато сме заедно!



Дарителската кампания за Вики, ще бъде част от НОЩ за ангелите, която ще се проведе традиционно на 17-ти септември.