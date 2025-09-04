ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ
Благодарение на проведените лечения в клиниката на проф. Татлъ в Истанбул Вики има видимо подобрение – малки крачки, които за нея са огромни победи.
Но борбата не спира дотук. За да продължи напред, тя се нуждае от:
- още 3 вливания на стволови клетки – 39 000 евро
- едногодишна рехабилитация в "Треа кидс“, Турция – 24 336 евро
- поставяне на ботокс в Университетска болница Бируни – 4 550 евро
- ежедневни терапии – логопед, рехабилитация, специални медикаменти, вертикализатор
Всеки дарен лев е стъпка към това Виктория да има шанс да проходи, да изрече първите си думи, да живее живота, който заслужава. Нейната усмивка зависи от нашата обща добрина.
Помогни на Виктория – защото чудесата се случват, когато сме заедно!
Дарителската кампания за Вики, ще бъде част от НОЩ за ангелите, която ще се проведе традиционно на 17-ти септември.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Моцарт от Пловдив: Келеши! По Главната е пълно с тях, ще стане бе...
17:42 / 04.09.2025
Министър от Пловдив: Следим строго за коректното превалутиране и ...
16:08 / 04.09.2025
Огромен пожар на 2 км от Пловдив, колите обръщат
15:57 / 04.09.2025
БНБ: Нито един портфейл няма да остане празен на 1.1.2026
16:21 / 04.09.2025
В Пловдив министри обясниха в прав текст ползите от еврото
15:46 / 04.09.2025
Уникална за България операция в болница в Пловдив
14:23 / 04.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито, легендо!
09:52 / 03.09.2025
Тя се завърна в България, макар и за кратко
11:41 / 03.09.2025
Мира Радева: Години живях с болката
08:42 / 02.09.2025
Слави Трифонов: Каза ми - "Имаме съмнения, че не е шега"
20:46 / 02.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS