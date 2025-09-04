ИЗПРАТИ НОВИНА
Виктория Богоева от Пловдив има нужда от помощ
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:48Коментари (0)244
©
Двегодишната Виктория Богоева от Пловдив се бори за своето детство. Тя е с диагноза микроцефалия и детска церебрална парализа. Вече е преминала през 4 екзозомни терапии, 6 вливания на стволови клетки и 10 курса физиотерапия по метода Бобат – тежък път, изпълнен с надежда.

Благодарение на проведените лечения в клиниката на проф. Татлъ в Истанбул Вики има видимо подобрение – малки крачки, които за нея са огромни победи.

Но борбата не спира дотук. За да продължи напред, тя се нуждае от:

- още 3 вливания на стволови клетки – 39 000 евро

- едногодишна рехабилитация в "Треа кидс“, Турция – 24 336 евро

-  поставяне на ботокс в Университетска болница Бируни – 4 550 евро

- ежедневни терапии – логопед, рехабилитация, специални медикаменти, вертикализатор

Всеки дарен лев е стъпка към това Виктория да има шанс да проходи, да изрече първите си думи, да живее живота, който заслужава. Нейната усмивка зависи от нашата обща добрина. 

Помогни на Виктория – защото чудесата се случват, когато сме заедно!

Дарителската кампания за Вики, ще бъде част от  НОЩ за ангелите, която ще се проведе традиционно на 17-ти септември.







