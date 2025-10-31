ЗАРЕЖДАНЕ...
|Вейпове и желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество са иззети при спецакция в Пловдив
При претърсване в обитаван от пловдивчанина имот разследващите намерили 42 комплекта нагреваеми цигари за бездимно пушене с течност, реагирала на вид синтетичен канабиноид. Със същото съдържание били и съхраняваните от мъжа с цел продажба 260 желирани бонбони.
Експертна справка е установила, че цялото количество на иззетото психоактивно вещество надвишава 637 грама. Допълнително при процесуално-следствените действия от адреса са конфискувани и над 325 грама марихуана. След доклад на случая в Окръжна прокуратура – Пловдив срещу извършителя е образувано бързо производство за престъпление по чл. 354а, ал. 1 от НК.
