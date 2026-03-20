През следващите повече от 10 дни в Пловдив ще гостува пътуващата "Розова панделка", която е символ на борбата с рака на гърдата, предаде репортер на Plovdiv24.bg.



Инсталацията на площад "Централен" в Пловдив има за цел да привлече вниманието към необходимостта от профилактика и преглед, защото ранната диагностика може да спаси животи.



Инициаторът на идеята д-р Йордан Спиридонов сподели, че преди 2 години през кабинета му са били прегледани три жени и вследствие на прегледа им са били намерени образувания с размер около 3 см.



Жените са се "самопреглеждали" вкъщи, но въпреки това методът им не е бил най-ефикасен. Според д-р Спиридонов най-правилната методология е тази, когато тялото на жената е в легнало положение.



Всяка една дама след 18 до 40 години трябва да се преглежда ехографски начин през ехография, а тези след 40 години на всеки 2 години с по-подробни изследвания.



"Направихме филм да премахнем страха, че това заболяване е фатално и че не е лечимо. Лечимо е и колкото по-рано го премахнем, вероятността да бъде напълно излекувана една жена се увеличава."



Медикът апелира да се внимава с приема на фитохормони и с чистия протеин. Представителят на министерството на здравеопазването сподели, че всяка година 4000 жени в България чуват диагнозата, а 1500 от тях губят живота си.



От старта на кампанията през март 2025 година до ден-днешен през кабинета на д-р Спиридонов са преминали 50 жени, които са били оперирани.



Пътуващата панделка продължава пътя си и в други градове у нас като Бургас, Варна и Пазарджик.



