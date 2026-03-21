Два филма, постигнали успехи на престижния кинофестивал в Кан може да гледаме в първия уикенд на София филм фест в Пловдив.
В събота е прожекцията на "Орлите на Кайро“. Филмът разказва за най-известният египетски актьор, който приема предизвикателството да играе ролята на президента в нов филм. По този начин той е въвлечен в политически игри, корупция и дори любовна афера. Филмът е с номинация за Златна палма. Прожекцията е в събота вечер, 21 март, от 18:00 часа.
Не бива да се пропуска и иракският "Торта за президента“. В него момиче в училището на малко село получава задачата да поготви тортата за местното отбелязване на рождения ден на Садам Хюсеин. Задачата обаче не е приятна, тъй като те нямат дори средствата да си закупят продукти, а предходните, правили тази торта, са били тежко назакани. Филмът е получил наградата на публиката в секцията "Петнадесетдневка на режисьорите“ на фестивала в Кан, а прожекцията в Пловдив е в неделя, 22 март, от 18:00 часа.
Акцент в програмата са гостите, които ще пристигнат в понеделник, 23 март. От 18 часа украинският режисьор Виталий Мански ще представи лично филма си "Желязо“, който е и с вход свободен. В 19:15 часа предстои прожекцията на "Трите урни“, също с гост режисьорът на филма Джон-Пол Дейвидсън.
Фестивалът продължава с ежедневни прожекции до 5 април. Всички филми са в LUCKY Дом на киното, а билети могат да се закупят от касите на ул. "Гладстон“ 1. Пълната програма може да бъде открита на kinolucky.com, откъдето могат да се закупят и онлайн билети. Цената на билета е 6 евро, а за студенти и пенсионери – 5 евро. Фестивалът е част от културния календар на Община Пловдив.
