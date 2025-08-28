ЗАРЕЖДАНЕ...
|В центъра на Пловдив оживява ново културно пространство
От днес до 30 август града ще може да се радва на първия по рода си не-музей в България. Това ще е място, където митове, история и съвременно изкуство се преплитат в необичаен и завладяващ разказ.
"Fantasy“ не е традиционен музей със стъклени витрини и табели. Той се усеща като графичен роман, живее като фестивал и посреща посетителите като истински пловдивчанин. В обновена сграда в центъра на града, пространството кани публиката да се потопи в свят от комикси, скулптури, интерактивни инсталации, добавена реалност, VR истории и музикални стаи.
Седем музи, герои от комикси, цветни визуални разкази и много хумор отвеждат посетителите в алтернативния Пловдив – от древните легенди до съвременния градски жаргон. "Fantasy“ е емоционално пътешествие и жив архив на начина, по който пловдивчани си спомнят, шегуват се, творят и мечтаят.", казват организаторите.
В проекта участват над 30 съвременни артисти, включително Ани Йорданова, Димитър Петров, Виктор Мухтаров, Петко Танчев, Arsek & Erase, Роботев, Elektrick.me, Rezonator, Мич Брезонек и много други. Пространството е резултат от години творчески труд на екипа на Майна Town и тяхната общност от художници, илюстратори, архитекти и дизайнери.
Официалното откриване на "Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ ще се проведе в периода 28 – 30 август със специално издание на Майна Town Weekend.
В трите вечери гостите ще се насладят на богата музикална програма с участието на Мартин Денев, Котарашки и Сандо, DJ Skill, Visitor Q & Nev и DJ Robotko.
Фасадата на музея ще оживее чрез 3D mapping спектакъл, който ще бъде представян и в трите дни на откриването.
Майна Town Weekend се реализира с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Пловдив 2019“.
Общата инвестиция за създаването на "Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ е 680 000 лв., реализирана от "5 за 4“ ООД. Проектът получава съфинансиране в размер на 141 298,79 лв. от Европейския съюз чрез Националния план за възстановяване и устойчивост, по процедура BG-RRP-11.020 "Създаване на български продукции и копродукции в сектора на културните и творческите индустрии и промотирането им на европейските и международни пазари за изкуства“, както и подкрепа от фондация "Лъчезар Цоцорков“ в размер на 30 000 лв.
Финансовата подкрепа е ключова за създаването на съдържанието, но основната инвестиция е поета от екипа зад проекта – доказателство за тяхната отдаденост и желание да предложат на Пловдив културно пространство от ново поколение.
"Fantasy – Не-Музей на Пловдив“ е покана за всички пътешественици, които предпочитат местните преживявания пред стандартните туристически маршрути – за онези, които искат да усетят истинския дух на града отвътре.
Изявленията и мненията, изразени тук, принадлежат единствено на "5 за 4“ ООД и не отразяват непременно вижданията на Европейския съюз, Националния фонд "Култура“, фондация "Лъчезар Цоцорков“ или техните партньори.
