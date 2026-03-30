Денят на българската консервна индустрия ще бъде тържествено честван в Университета по хранителни технологии Пловдив за втора поредна година. Събитието се организира съвместно със Съюза на преработвателите на плодове и зеленчуци в България и ще се проведе от 11,00 ч. на 3 април 2026 г. в зала "Хоризонт" на Университета.



Програмата включва семинар за ролята на хладината технология в индустриалната преработка на плодове и зеленчуци. По време на събитието ще бъде връчена и наградата "Пантелей Генов" на студент със значими академични постижения.



На 3-ти април 1899 г. във Варна е поставено началото на първата българска консерва фабрика. В продължение на две години преди това, младият предприемач Пантелей Генов е изучавал занаята за производството на консервирани храни като работник във фабрики в Белгия и Франция.



Първоначално начинанието среща редица трудности - недоверие от потребителя, недостиг на суровини и др., но Генов не се отказва. Просто премества производството в Пловдив. Успехът не закъснява ‒ след Първата световна война висококачествените зеленчукови и плодови консерви с търговската марка "Хубавата градинарка" се налагат не само на българския, но и на чуждестранния пазар. Любопитен факт е, че през 1936 г. за ресторанта на елитния лондонски хотел "Риц" са доставени 10 тона български аспержи, произведени в Катуница и консервирани във фабриката на Генов.