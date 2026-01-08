В Пловдив решиха съдбата на турчина, хванат с наркотици за 2 милиона

© Plovdiv24.bg Пловдивският окръжен съд одобри споразумение, постигнато между прокуратурата и подсъдимия по НОХД №2683/2025 г. Саид Саатчиоглу и неговите защитници, и му наложи наказание в размер на 4 години лишаване от свобода при първоначален общ режим, както и глоба в размер на 10 000 лева.



Подсъдимият Саид Саатчиоглу бе признат за виновен в това, че:



1. На 04.06.2025 г. в Стамболийски без надлежно разрешително придобил и до 10.06.2025 г. в жилище в Пловдив е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества: кокаин на обща стойност 1 955 472,22 лева.



2. На 10.06.2025 г. в жилище в Пловдив без надлежно разрешително е държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества: марихуана и гелообразно вещество, представляващо препарат, в който се съдържа психоактивното вещество тетрахидроканабидиол (H4-CBD) на обща стойност 124,40 лева – престъпление по чл.354а ал.2 изр. 2 вр. ал.1 от НК.



Определението на съда е окончателно.