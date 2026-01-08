ЗАРЕЖДАНЕ...
|В Пловдив представиха проект на ново място за култура далеч от центъра
Има решение на Общинския съвет да се направи нова сграда до парк "Ротари", припомни кметът Димитров и уточни, че идеята е да има децентрализация на културните събития. През 2026 г. културната програма на Пловдив е на стойност близо 4,8 млн.лв. Това показва, че освен археология и исторически ценности Пловдив е популярен и със събитийната си програма, отбеляза градоначалникът и посочи, че по данни на Асоциацията на заведенията е регистриран ръст от 15% на посетители от цял свят.
Петър Влайков сподели, че екипът на театъра отдавна мечтае да създаде ново пространство за култура и разглежда идеята за филиал в "Тракия" като на инвестиция в бъдещето на Пловдив.
Идейният проект на бъдещата сграда е готов. От визуализациите става ясно, че тя ще е интересна и модернистична като визия. Има скандинавско излъчване, което е намек към Операта в Осло. Идеята е да се построи ювелирно театрално бижу.
Едната фасада ще е прозрачна и изцяло изцяло отваряема, като идеята е театърът винаги да е отворен.
В залата ще има места за 100 зрители, което ще им даде комфорта на по-малко хора. Сцената ще може да се адаптира към различен тип представления, включително за деца от училища и детски градини. Концепцията е да има култура и природа в едно, като децата са в безопасна среда, далеч от малките улици в центъра, обясни Влайков. При изпълнението ще се приложат най-високи стандарти за съвременен театър.
Няма да има гише с каса, където мила дама на средна възраст продава хартиени билетчета, а модерен тъчскрийн, който чрез задействане през мобилния телефон осветява закупените места.
"Искаме да предложим добро клиентско обслужване. Предвидени са места и за хора с двигателни проблеми" - допълни директорът.
Сградата ще е на един етаж, до 10 метра. По проект театърът е с площ 345 кв.м., а РЗП е 690 кв. м. По никакъв начин няма да се пречи на гледките от терасите на близките блокове и ще се гарантира спокойствието на гражданите.
Предстои да се изработи технически проект и тогава ще стане ясно колко ще струва строителството на новия театър, каза кметът Димитров. Заместникът му Пламен Панов съобщи, че идейният проект е платен от общината. Към момента е налична скица визата, а техническият проект ще е готов за 6 месеца.
