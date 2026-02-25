© Plovdiv24.bg Труп на мъж е открит на улица "Филип Тотю" до училище "Братя Миладинови" в Пловдив, съобщиха за Plovdiv24.bg от полицията.



Починалият е на около 50 години. Няма данни за насилие. Предполага се, че смъртта е настъпила в резултат на здравословен проблем. Близките на мъжа са уведомени.



Сигналът е получен около 8.30 ч. На мястото има полиция. Линейка е транспортирала тялото на починалия.



За да гледате видеото, трябва да активирате Javascript.