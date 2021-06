Тридневна фиеста в Пловдив!

© За първи път второто по височина тепе в града – хълм Бунарджика ще е място за тридневен фестивал, който освен с музика, звук и светлина, ще зашемети гостите на събитието с поразяваща гледка към целия град и красивите планини около него.



Music Daze посреща три големи имена от европейската сцена. Ще гледаме ефирните Nouvelle Vague, Dub FX feat. MR. Woodnote, денс звездата DJ Burak Yeter и ексклузивното фестивално шоу на Ицо Хазарта и Ъпсурт, красиво допълнени от Мария Драгнева, DJ Cass и балет Нова.Music Daze очаква и Mе And My Devil, Innerglow, Керана и космонавтите, Stop The Schizo, Krekhaus, Le' Push, K.Lina и много други!