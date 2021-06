Този петък стартира Music Daze в Пловдив

© Този петък, събота и неделя всички пътища водят към Пловдив, защото в града на тепетата стартира Music Daze – първият летен фестивал в България за 2021 година! Очакват се весели компании и фенове от цяла България, които идват в града за да изживеят дългоочакваната емоция от фестивална еуфория и музика на живо и да се потопят в любимата атмосфера на Пловдив!



Най-важната новина за всички е - времето в Пловдив е слънчево и топло! Прогнозните температури за фестивалните дни са между 25 и 27 градуса, дъжд няма да вали, очаква ни супер уикенд!



Съвсем на финалната права, в програмата на MUSIC DAZE се включва и A.L.E.K.S., той ще открие програмата на 12 юни 2021, събота. A.L.E.K.S. ще представи авторската музика от дебютния си проект "Late Night Thoughts", както и няколко неиздадени парчета.



Ето го и пълният график на фестивала по часове:







11 юни 2021, петък



16.30 часа – отваряне на врати



17.00 часа – K.LINA



18.00 часа – Stop The Schizo



19.30 часа - Nouvelle Vague



21.30 часа – DJ Burak Yeter



12 юни 2021, събота



16.30 часа – отваряне на врати



17.00 часа - A.L.E.K.S



18.00 часа – Krekhaus



19.30 часа - Me and My Devil



21.00 часа - Dub FX feat. Mr Woodnote



13 юни 2021, неделя



16.30 часа – отваряне на врати



17.00 часа – Le'Push



18.00 часа – Innerglow



19.30 часа – Керана и космонавтите



21.00 часа – Ицо Хазарата и Ъпсурт, DJ Cass, Мария Драгнева и балет "Нова“



Важна информация за билетите:







Билетен център Пловдив (касата пред фонтана на Община Пловдив, площад "Стефан Стамболов“ N 1) - работи и продава билети всеки ден до 18.00 часа;



- касите на хълм Бунарджика отварят всеки фестивален ден в 16.00 часа. На Music Daze схемата, която изпращаме сме посочили точното мястото на всяка една от тях.



- организаторите съветват – за да се избегнат максимално тапи по алеите към връх Бунарджика, използвайте опцията за онлайн купуване на билети print@home - не е необходимо да ги разпечатвате, ще могат да се чекират директно през телефон!



Важна информация за достъпа до фестивала



Music Daze ще се проведе на самият връх на хълм Бунарджика. Прилагаме схема на фестивала и входовете за достъп. До тях се стига от пловдивския булевард "Руски“. Достъпа до фестивалната зона ще е само пешеходен, коли няма да се допускат. Полиция ще регулира движението още преди тепето, така че да не стават тапи и задръствания.



От мерки за сигурност, в зоната на фестивала няма да се допускат зрители с бутилки, остри предмети и оръжие. В зоната на Music Daze плащането на билети, храна и напитки ще става само в брой.



Деца до 9 години ще се допускат без билет, но трябва да се представи попълнена декларация за придружител, можете да се изтегли от този линк:



https://dox.abv.bg/download?id=269348175d