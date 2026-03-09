За тежка катастрофа в Пловдив научи. Пътнотранспортното произшествие е станало на булевард "Цар Симеон" (известен още като Околовръстното на "Тракия") в близост до магазин Styler."Има и отнесено дърво!", съобщи шофьор, преминал през мястото на катастрофата. Причините за възникването й тепърва ще се изясняват от органите на реда. Движението е затруднено.Вследствие на удара лекият автомобил се е качил на разделителната ивица между двете платна на булеварда. Към момента няма официална информация за тежко пострадали хора.