Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
За тежка катастрофа в Пловдив научи Plovdiv24.bg. Пътнотранспортното произшествие е станало на булевард "Цар Симеон" (известен още като Околовръстното на "Тракия") в близост до магазин Styler.

"Има и отнесено дърво!", съобщи шофьор, преминал през мястото на катастрофата. Причините за възникването й тепърва ще се изясняват от органите на реда. Движението е затруднено.

Вследствие на удара лекият автомобил се е качил на разделителната ивица между двете платна на булеварда. Към момента няма официална информация за тежко пострадали хора.