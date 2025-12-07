ЗАРЕЖДАНЕ...
|Таксиджия към четири ученички: Срам и дъно, жалко за родителите ви!
"До четирите 15-годишни девойки, които возих днес около 16:00 часа от мол "Плаза" до "Тримонциум". Ако четете това, да знаете, че тези играчки, които бяха закачени на седалката, радваха децата, които се возят в таксито и не биваше да крадете.
Дъното, до което сте паднали, ме изумява - три играчки, по 2 лева всяка. Жалко за родителите ви, бащите ви едно време са черпели за вас. Аз ще сложа нови още тази вечер. Живи и здрави да сте".
