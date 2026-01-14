© Facebook Таксиджия премахна колче в творческия квартал "Капана", за да паркира колата си и да чака клиенти.



Абсурдната ситуация е от последните дни на 2025 година, но едва днес собственикът на заведение "Афтър Сънсет", което доскоро бе състемен нарушител, го публикува в социалните мрежи.



"Пловдивски таксиметрови шофьори къртят колове, които са сложено от общината на широкото на "Капана". Такситата ли са по-големи от община Пловдив и от държавата", ядосва се мъжът.



От кадрите се вижда, как таксиджията спира автомобила си и спокойно премахва колчето, а след това спира на мястото.



Според данните от камерата действията му се развиват след 1 часа през нощта. Обичайно там има полицейски патрул, но явно в конкретната вечер той е липсвал и своеволията са започнали.



Потребителите на мрежата споделят, че това място в "Капана" е неофициална стоянка за таксита и ситуацията е така от години.



