|Таксиджия безчинства в "Капана" посред нощ
Абсурдната ситуация е от последните дни на 2025 година, но едва днес собственикът на заведение "Афтър Сънсет", което доскоро бе състемен нарушител, го публикува в социалните мрежи.
"Пловдивски таксиметрови шофьори къртят колове, които са сложено от общината на широкото на "Капана". Такситата ли са по-големи от община Пловдив и от държавата", ядосва се мъжът.
От кадрите се вижда, как таксиджията спира автомобила си и спокойно премахва колчето, а след това спира на мястото.
Според данните от камерата действията му се развиват след 1 часа през нощта. Обичайно там има полицейски патрул, но явно в конкретната вечер той е липсвал и своеволията са започнали.
Потребителите на мрежата споделят, че това място в "Капана" е неофициална стоянка за таксита и ситуацията е така от години.
