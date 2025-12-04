© виж галерията С нов фюжън апарат от последно поколение вече взимат биопсия в Урологична клиника на УМБАЛ "Пловдив", съобщи нейният началник проф. Димитър Шишков. Техниката е на една от най-добрите фирми, произвеждащи ехографски апарати "Брюел и Кер" от Дания. Струва около половин милион лева и e най-модерната в Европа и света.



"Апаратът е един вид робот, който е с много висока прецизност при взимането на биопсия от простатната жлеза, когато имаме съмнения за рак. Това е една много сложна техника, работеща заедно с Ядрено-магнитния резонанс, който трябва да бъде направен преди извършването на биопсията. В момента болницата разполага с едни от най-модерните апарати за ЯМР в България", заяви видният специалист.



Проф. Шишков добави, че всички лекари са преминали обучение за работа на фюжън апарата от представители на фирмата и имат получени сертификати за тази дейност. Модерната техника дава толкова прецизно диагнозата, че според нея вече може да се определи каква да бъде оперативната техника и консервативното лечение при раковите заболявания на простатната жлеза.



"Двама пациенти вече преминаха тази процедура, като всички лекари присъстваха на нея, за да се усъвършенстват", заяви проф. Шишков. Той добави, че през Урологична клиника на УМБАЛ "Пловдив" преминават между 40 и 70 човека на месец за извършване на биопсии на простатата.



"Ние бяхме едни от първите, които обявихме безплатни прегледи в Пловдив за урологични заболявания. Смятаме веднага след празниците да проведем такива за мъжкото здраве и по-специално за простатната жлеза. Единственото условие е пациентите да идват с готов резултат от личния лекар на туморния маркер на простатата, или Простатно-специфичен антиген (PSA). Безплатните прегледи ще се състоят в първата седмица на януари година на пациенти на възраст от 50 години нагоре", каза още проф. Шишков. Той бе категоричен, че с новия модерен апарат поставянето на диагнозата и профилактика на рака на простатната жлеза отиват на друго много високо ниво.