Сърцето на Пловдив пулсира в ритъма на фестивала "Пловдив си ти"

© Пловдив посреща 17 януари с богата програма в рамките на градския фестивал "Пловдив си ти“. Фестивалът е покана към всички и пловдивчани и гости да бъдат активна част от културния живот на града. Събитието отбелязва не само годишнина, но и продължаващия дух на Европейската столица на културата - дух на споделяне, откритост и съвместно създаване на смисъл.



Музикалните събития са съсредоточени на площад "Стефан Стамболов“, където денят започва с проекта "Теодосий Спасов и приятели“, представящ познати песни в джаз и фюжън аранжименти. По-късно на сцената излизат Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“, а вечерта завършва с концерт на Графа.



След 20 часа фестивалът продължава в квартал Капана със Сцена "Ядрото“ и DJ сетове на DJ Димо, ALX.CUE и Milen DJ.



На 17 януари музеите в града също се включват с отворени врати и специални програми.



Предвидени са и инициативи за деца, които съчетават обучение и забавление.



Фестивалът превръща центъра на Пловдив в живо културно пространство.