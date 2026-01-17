ИЗПРАТИ НОВИНА
Сърцето на Пловдив пулсира в ритъма на фестивала "Пловдив си ти"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:18
©
Пловдив посреща 17 януари с богата програма в рамките на градския фестивал "Пловдив си ти“. Фестивалът е покана към всички и пловдивчани и гости да бъдат активна част от културния живот на града. Събитието отбелязва не само годишнина, но и продължаващия дух на Европейската столица на културата - дух на споделяне, откритост и съвместно създаване на смисъл.

Музикалните събития са съсредоточени на площад "Стефан Стамболов“, където денят започва с проекта "Теодосий Спасов и приятели“, представящ познати песни в джаз и фюжън аранжименти. По-късно на сцената излизат Стефан Вълдобрев и "Обичайните заподозрени“, а вечерта завършва с концерт на Графа.

След 20 часа фестивалът продължава в квартал Капана със Сцена "Ядрото“ и DJ сетове на DJ Димо, ALX.CUE и Milen DJ.

На 17 януари музеите в града също се включват с отворени врати и специални програми.

Предвидени са и инициативи за деца, които съчетават обучение и забавление.

Фестивалът превръща центъра на Пловдив в живо културно пространство.







