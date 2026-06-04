Петокурсникът по медицина Пламен Пенчев представи изключително успешно България и Медицински университет – Пловдив на престижния Световен конгрес по гръбначна хирургия (Global Spine Congress), който се проведе в град Истанбул, Турция. Младият бъдещ лекар от Шумен бе единственият български студент на авторитетния международен форум, който взе участие със собствен научен доклад.

Разработката на Пламен Пенчев бе представена под формата на електронен постер и представлява мета-анализ, изключително сложен вид научно изследване, което обобщава и анализира наличните данни от множество преминали клинични проучвания. Този тип анализи осигуряват най-високото ниво на доказателственост в съвременната медицинска наука.

Темата на научното изследване е насочена към ефикасността на невромодулацията (иновативен метод за регулиране на нервната дейност чрез слаби електрически сигнали) при пациенти, страдащи от болки в кръста след претърпяна хирургична интервенция на гръбначния стълб.

За мен това участие е важна стъпка в развитието ми като млад изследовател в областта на неврохирургията и гръбначната хирургия, но и пример за присъствието на български студенти и българската медицинска наука на световната академична сцена сподели Пламен Пенчев

Въпреки че все още е студент, младият шуменец вече притежава академична визитка, с която биха се гордели голяма част от утвърдените лекари у нас. Към настоящия момент неговите постижения включват:

52 научни публикации, като 35 от тях са отпечатани в престижни международни списания с импакт фактор;

9 мета-анализа, в които той участва като първи автор;

51 научни доклада, представени на международни научни конференции в България и зад граница;

Множество награди от престижни медицински форуми в Лондон, Тайланд, Северна Македония, Плевен и Варна.

Освен с личните си изследователски проекти, студентът е активно ангажиран и с развитието на младежката научна общност у нас. Той е съосновател и настоящ председател на Българския студентски клуб по невронаука "Неврологика“.

Престижът на неговата работа се доказва и от членствата му в най-влиятелните глобални професионални организации, сред които са AO Spine, Европейската асоциация по неврохирургия (EANS) и Световната федерация по неврохирургия (WFNS).

"Успехите на младите български учени заслужават публичност и могат да насърчат повече студенти да се занимават с наука и международна академична дейност“, допълва бъдещият български неврохирург.