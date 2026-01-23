Страховит инцидент на Гребната база, полицията оглушително мълчи

© Plovdiv24.bg Млада жена е паднала от моста на Гребната база в Пловдив, научи Plovdiv24.bg. Изкарана е от буквално ледената вода, посиняла от студ.



Пострадалата е откарана в болница с хипотермия. В момента е в шокова зала, предстоят изследвания.



Към момента липсва каквато и да било информация от институциите, които трябва да информират за подобни инциденти, а именно полицията и пожарната.