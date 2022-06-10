Стотици свободни работни места в Пловдив

© Plovdiv24.bg Свободни работни места в Пловдив:



Бюро по труда на ул. “Чернишевски" № 3:



Работни места за специалисти с висше образование



5 Агент, спорт



1 Главен счетоводител



1 Еколог



2 Експерт, банка/финансова/платежна институция



1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи



1 Инженер поддръжка



2 Инженер, електромеханично оборудване



1 Инженер, производствена ефективност



10 Лекар, спешна медицина



1 Логопед



1 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг



1 Машинен инженер



3 Медицинска сестра



1 Мърчандайзер, продажби



1 Организатор, производство



1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност



1 Психолог, училищен



2 Разработчик, софтуер



4 Социален работник



1 Счетоводител



1 Технически сътрудник



1 Търговски представител



1 Учител, ресурсен



1 Физик



Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование



6 Автомонтьор



1 Агент, продажби ИКТ



6 Аргончик



2 Асистент-продавач



2 Барман



2 Бижутер



3 Водач, електрокар



1 Гладач, ютия



3 Готвач



36 Готвач, заведение за бързо хранене



1 Градинар



3 Детегледачка



1 Домакин, склад



3 Дърводелец, мебелист



10 Електромонтьор



2 Електротехник, промишлено предприятие



1 Заварчик



6 Зареждач, материали и полуфабрикати



7 Камериер/камериерка



11 Касиер



3 Контрольор, качество



2 Крояч, кожа



1 Лаборант



5 Майстор, производство на тестени изделия



8 Машинен оператор



4 Машинен оператор, леене на пластмасови изделия



50 Машинен оператор, месни продукти



1 Машинен оператор, пералня/перачница



1 Машинен оператор, производство на захарни изделия



26 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия



1 Машинен оператор, студено пресоване на метал



20 Машинен оператор, шиене



5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия



1 Медицинска сестра за социални дейности



10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ



2 Месач



1 Мияч, съдове (ръчно)



2 Моделиер-конструктор, облекла



20 Монтажник



2 Монтажник, дограма



5 Монтажник, електрически елементи



36 Монтажник, електронни елементи



4 Монтажник, електронно оборудване



20 Монтажник, електрооборудване



20 Монтажник, изделия от пластмаса



5 Монтьор, електронно производствено оборудване



3 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях



1 Носач-товарач, стоки



20 Обслужващ работник, промишлено производство



5 Обслужващ, бензиностанция/газостанция



5 Обслужващ, магазин



2 Общ работник



1 Общ работник, промишлеността



2 Оператор, контактен център



7 Оператор, център за обаждания



3 Осветител



1 Отчетник, водещ платежни ведомости



1 Отчетник, насочване на товари



3 Охранител



20 Пакетировач



3 Печатар



4 Пласьор, стоки



2 Подготвител, горница на обувки



1 Помощник-възпитател



3 Помощник-готвач



1 Продавач, закуски и напитки



8 Продавач-консултант



2 Прочиствач-шмиргелист, отливки



2 Работник, зареждане на рафтове



1 Работник, кухня



10 Работник, производство на млечни продукти



5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари



30 Работник, сладкарско производство



14 Работник, товаро-разтоварна дейност



1 Рецепционист



25 Салонен управител



3 Санитар



20 Сезонен работник, земеделието



7 Сервитьор



2 Сервитьор



2 Сервитьор



5 Склададжия



1 Спасител, басейн



1 Специалист, обработка на данни



1 Специалист, труд и работна заплата



1 Специалист, търговия



3 Стругар



6 Сценичен работник



3 Техник, електрически машини и апарати



4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия



3 Техник, механик



1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника



1 Технически сътрудник



2 Трудотерапевт



10 Фелдшер



3 Фрезист



1 Чистач, фасади на сгради



26 Чистач/ Хигиенист



23 Шивач



10 Шивач, мъжко/дамско облекло



20 Шивач, мъжко/дамско облекло



4 Шлайфист



8 Шлосер



4 Шофьор, лекотоварен автомобил



45 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)



Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2



4 Агент, недвижими имоти



1 Асистент, офис



3 Барман



1 Бояджия, превозни средства



20 Брокер, недвижими имоти



1 Гладач



2 Гладач, ютия



4 Готвач



4 Готвач, заведение за бързо хранене



1 Детегледачка



1 Домакин, склад



2 Дърводелец, мебелист



2 Касиер



2 Крояч, текстил



1 Майстор-сладкар



1 Маникюрист



1 Машинен оператор



1 Машинен оператор, електрическа инсталация



2 Машинен оператор, изделия от камък



18 Машинен оператор, шиене



2 Медицински секретар



1 Младши счетоводител



4 Монтажник



2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване



2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации



1 Общ работник



1 Общ работник, промишлеността



2 Опаковач



1 Оператор, въвеждане на данни



1 Оператор, манипулатор



1 Отчетник, счетоводство



2 Офис мениджър



3 Охранител



4 Помощник кухня, заведение за бързо хранене



3 Помощник-готвач



2 Продавач, бюфет



2 Продавач, закуски и напитки



1 Продавач, Интернет търговия



59 Продавач-консултант



1 Професионален консултант



1 Работник в ресторант



30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци



1 Работник, кухня



1 Работник, спомагателни шивашки дейност



11 Работник, товаро-разтоварна дейност



1 Раздавач, доставчик (ръчно)



1 Регистратор



4 Рецепционист, хотел



1 Салонен управител



5 Сервитьор



6 Сладкар



1 Снабдител, доставчик



1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)



1 Счетоводител



1 Технически секретар



5 Технически сътрудник



1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас



1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)



1 Чистач/ Хигиенист



6 Шивач



3 Шивач, мъжко/дамско облекло



2 Шофьор, лекотоварен автомобил



Бюро по труда "Марица":



Работни места за специалисти с висше образование:



1 инженер,механик



1 социален работник



1 химик



1 медицинска сестра



1 счетоводител



2 получател,товари



Работни места за средно и основно образованиe:



7 събирач, отпадъци разделно



1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил



2 общ работник



20 работник, консервиране на плодове/зеленчуци



1 шивач,мъжко/дамско облекло



20 работник, правене на колбаси



1 механик,промишлено оборудване



1 електромеханик



2 машинен оператор



1 механошлосер



2 водач,мотокар



8 дърводелец,мебелист



2 машинен оператор,извиване на дървен материал



4 сезонен работник,земеделието



3 сортировач,дърво



5 работник,обработка на дърво



2 машинен оператор,изделия от дърво



1 пълнач



1 монтажник,велосипеди



5 работник,поддържане на железен път



2 продавач-консултант



2 готвач



13 сезонен работник,промишлено производство



2 чистач/хигиенист



1 касиер,счетоводство



3 портиер



3 оператор,автоклав



1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост



3 работник,сглобяване на детайли



2 общ работник,промишлеността



3 монтажник,велосипеди



2 машинен оператор



1 склададжия



1 техник,електронна техника



2 работник,товаро-разтоварна дейност



3 носач-товарач,стоки



16 монтажник,производство на слаботокови предпазители



1 управител,магазин



1 сервитьор



2 тракторист



1 домашен санитар



1 работник,озеленяване



5 общ работник



1 машинен оператор,банциг



2 касиер



1 спасител,басейн



2 барман



1 инспектор, качество на производствените процеси



2 охранител



2 сезонен работник



1 сладкар



2 настройчик на шприцмашини



2 електротехник,промишлено предприятие



1 специалист,логистика



1 шофьор,лекотоварен автомобил



Бюро по труда "Родопи" бул. Руски №15:



Работни места за специалисти с висше образование



1 Медицинска сестра



1 Разработчик софтуер



1 Инженер,технология на целулозното и хартиеното производство



1 Учител,детска градина



Работни места за специалисти със средно образование



9 Общ работник



3 Монтажник изделия от метал



8 Машинен оператор



5 Готвач



3 Чистач/Хигиенист



11 Склададжия



7 продавач консултант



1 машинен оператор банциг



2 Монтажник,дограма



1 Оператор на котел



1 Оператор на парна турбина



1 Електромонтьор



4 Помощник-кухня



8 Монтажник,електронни елементи



2 Касиер



7 Обслужващ бензиностанция/газостанция



2 Трудов посредник



5 Машинен оператор,металообработващи машини



3 Заварчик



3 Шлосер



1 Електротехник,промишлено предприятие



2 Водач,мотокар



2 Машинист,пътно-строителни машини



4 Сервитьор



1 Техник,строителство и архитектура



2 Матричар



1 Охранител



5 Монтажник,медицинска електронна техника



1 Оператор,въвеждане на данни



1 Експедитор,стоки и товари



1 Шофьор,товарен автомобил



2 полевъд



2 Водач,електрокар



2 Тракторист



3 Монтажник,велосипеди



Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование



1 Огняр



2 Работник обработка на дърво



1 Зареждач промишлено производство



2 Комплектовач



5 Болногледач



1 Дивечовъд



4 Опаковач



1 Товарач



3 Работник кухня



1 Носач-товарач, стоки