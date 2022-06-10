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Стотици свободни работни места в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:39 / 10.06.2022Коментари (0)955
© Plovdiv24.bg
Свободни работни места в Пловдив: 

Бюро по труда на ул. “Чернишевски" № 3:  

Работни места за специалисти с висше образование

5    Агент, спорт

1    Главен счетоводител

1    Еколог

2    Експерт, банка/финансова/платежна институция

1    Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи

1    Инженер поддръжка

2    Инженер, електромеханично оборудване

1    Инженер, производствена ефективност

10  Лекар, спешна медицина

1    Логопед

1    Маркетинг мениджър/Директор маркетинг

1    Машинен инженер

3    Медицинска сестра

1    Мърчандайзер, продажби

1    Организатор, производство

1    Помощник-директор, административно-стопанската дейност

1    Психолог, училищен

2    Разработчик, софтуер

4    Социален работник

1    Счетоводител

1    Технически сътрудник

1    Търговски представител

1    Учител, ресурсен

1    Физик 

Работни места за  средно професионално, средно общо и основно  образование

6    Автомонтьор

1    Агент, продажби ИКТ

6    Аргончик

2    Асистент-продавач

2    Барман

2    Бижутер

3    Водач, електрокар

1    Гладач, ютия

3    Готвач

36  Готвач, заведение за бързо хранене

1    Градинар

3    Детегледачка

1    Домакин, склад

3    Дърводелец, мебелист

10  Електромонтьор

2    Електротехник, промишлено предприятие

1    Заварчик

6    Зареждач, материали и полуфабрикати

7    Камериер/камериерка

11  Касиер

3    Контрольор, качество

2    Крояч, кожа

1    Лаборант

5    Майстор, производство на тестени изделия

8    Машинен оператор

4    Машинен оператор, леене на пластмасови изделия

50  Машинен оператор, месни продукти

1    Машинен оператор, пералня/перачница

1    Машинен оператор, производство на захарни изделия

26  Машинен оператор, производство на пластмасови изделия

1    Машинен оператор, студено пресоване на метал

20  Машинен оператор, шиене

5    Машинен оператор, шиене на кожени изделия

1    Медицинска сестра за социални дейности

10  Медицинска сестра, спешна медицинска помощ

2    Месач

1    Мияч, съдове (ръчно)

2    Моделиер-конструктор, облекла

20  Монтажник

2    Монтажник, дограма

5    Монтажник, електрически елементи

36  Монтажник, електронни елементи

4    Монтажник, електронно оборудване

20  Монтажник, електрооборудване

20  Монтажник, изделия от пластмаса

5    Монтьор, електронно производствено оборудване

3    Настройчик на шприцмашини и сродни на тях

1    Носач-товарач, стоки

20  Обслужващ работник, промишлено производство

5    Обслужващ, бензиностанция/газостанция

5    Обслужващ, магазин

2    Общ работник

1    Общ работник, промишлеността

2    Оператор, контактен център

7    Оператор, център за обаждания

3    Осветител

1    Отчетник, водещ платежни ведомости

1    Отчетник, насочване на товари

3    Охранител

20  Пакетировач

3    Печатар

4    Пласьор, стоки

2    Подготвител, горница на обувки

1    Помощник-възпитател

3    Помощник-готвач

1    Продавач, закуски и напитки

8    Продавач-консултант

2    Прочиствач-шмиргелист, отливки

2    Работник, зареждане на рафтове

1    Работник, кухня

10  Работник, производство на млечни продукти

5    Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари

30  Работник, сладкарско производство

14  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Рецепционист

25  Салонен управител

3    Санитар

20  Сезонен работник, земеделието

7    Сервитьор

2    Сервитьор

2    Сервитьор

5    Склададжия

1    Спасител, басейн

1    Специалист, обработка на данни

1    Специалист, труд и работна заплата

1    Специалист, търговия

3    Стругар

6    Сценичен работник

3    Техник, електрически машини и апарати

4    Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия

3    Техник, механик

1    Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника

1    Технически сътрудник

2    Трудотерапевт

10  Фелдшер

3    Фрезист

1    Чистач, фасади на сгради

26  Чистач/ Хигиенист

23  Шивач

10  Шивач, мъжко/дамско облекло

20  Шивач, мъжко/дамско облекло

4    Шлайфист

8    Шлосер

4    Шофьор, лекотоварен автомобил

45  Шофьор, товарен автомобил (международни превози) 

Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2

4    Агент, недвижими имоти

1    Асистент, офис

3    Барман

1    Бояджия, превозни средства

20  Брокер, недвижими имоти

1    Гладач

2    Гладач, ютия

4    Готвач

4    Готвач, заведение за бързо хранене

1    Детегледачка

1    Домакин, склад

2    Дърводелец, мебелист

2    Касиер

2    Крояч, текстил

1    Майстор-сладкар

1    Маникюрист

1    Машинен оператор

1    Машинен оператор, електрическа инсталация

2    Машинен оператор, изделия от камък

18  Машинен оператор, шиене

2    Медицински секретар

1    Младши счетоводител

4    Монтажник

2    Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване

2    Монтажник, хладилни и климатични инсталации

1    Общ работник

1    Общ работник, промишлеността

2    Опаковач

1    Оператор, въвеждане на данни

1    Оператор, манипулатор

1    Отчетник, счетоводство

2    Офис мениджър

3    Охранител

4    Помощник кухня, заведение за бързо хранене

3    Помощник-готвач

2    Продавач, бюфет

2    Продавач, закуски и напитки

1    Продавач, Интернет търговия

59  Продавач-консултант

1    Професионален консултант

1    Работник в ресторант

30  Работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1    Работник, кухня

1    Работник, спомагателни шивашки дейност

11  Работник, товаро-разтоварна дейност

1    Раздавач, доставчик (ръчно)

1    Регистратор

4    Рецепционист, хотел

1    Салонен управител

5    Сервитьор

6    Сладкар

1    Снабдител, доставчик

1    Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Счетоводител

1    Технически секретар

5    Технически сътрудник

1    Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас

1    Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)

1    Чистач/ Хигиенист

6    Шивач

3    Шивач, мъжко/дамско облекло

2    Шофьор, лекотоварен автомобил 

Бюро по труда "Марица":       

Работни места за специалисти с висше  образование:

1 инженер,механик

1 социален работник

1 химик

1 медицинска сестра

1 счетоводител

2 получател,товари 

Работни места за средно  и основно образованиe:

7 събирач, отпадъци разделно

1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил

2 общ работник

20 работник, консервиране на плодове/зеленчуци

1 шивач,мъжко/дамско облекло

20 работник, правене на колбаси

1 механик,промишлено оборудване

1 електромеханик

2 машинен оператор

1 механошлосер

2 водач,мотокар

8 дърводелец,мебелист

2 машинен оператор,извиване на дървен материал

4 сезонен работник,земеделието

3 сортировач,дърво

5 работник,обработка на дърво

2 машинен оператор,изделия от дърво

1 пълнач

1 монтажник,велосипеди

5 работник,поддържане на железен път

2 продавач-консултант

2 готвач

13 сезонен работник,промишлено производство

2 чистач/хигиенист

1 касиер,счетоводство

3 портиер

3 оператор,автоклав

1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост

3 работник,сглобяване на детайли

2 общ работник,промишлеността

3 монтажник,велосипеди

2 машинен оператор

1 склададжия

1 техник,електронна техника

2 работник,товаро-разтоварна дейност

3 носач-товарач,стоки

16 монтажник,производство на слаботокови предпазители

1 управител,магазин

1 сервитьор

2 тракторист

1 домашен санитар

1 работник,озеленяване

5 общ работник

1 машинен оператор,банциг

2 касиер

1 спасител,басейн

2 барман

1 инспектор, качество на производствените процеси

2 охранител

2 сезонен работник

1 сладкар

2 настройчик на шприцмашини

2 електротехник,промишлено предприятие

1 специалист,логистика

1 шофьор,лекотоварен автомобил 

Бюро по труда "Родопи" бул. Руски №15: 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Медицинска сестра

1 Разработчик софтуер

1 Инженер,технология на целулозното и хартиеното производство

1 Учител,детска градина 

Работни места за специалисти със средно образование

9 Общ работник

3 Монтажник изделия от метал

8 Машинен оператор

5 Готвач

3 Чистач/Хигиенист

11 Склададжия

7 продавач консултант

1 машинен оператор банциг

2 Монтажник,дограма

1 Оператор на котел

1 Оператор на парна турбина

1 Електромонтьор

4 Помощник-кухня

8 Монтажник,електронни елементи

2 Касиер

7 Обслужващ бензиностанция/газостанция

2 Трудов посредник

5 Машинен оператор,металообработващи машини

3 Заварчик

3 Шлосер

1 Електротехник,промишлено предприятие

2 Водач,мотокар

2 Машинист,пътно-строителни машини

4 Сервитьор

1 Техник,строителство и архитектура

2 Матричар

1 Охранител

5 Монтажник,медицинска електронна техника

1 Оператор,въвеждане на данни

1 Експедитор,стоки и товари

1 Шофьор,товарен автомобил

2 полевъд

2 Водач,електрокар

2 Тракторист

3 Монтажник,велосипеди 

Работни места  за специалисти с основно и по-ниско образование

1 Огняр

2 Работник обработка на дърво

1 Зареждач промишлено производство

 2 Комплектовач

5 Болногледач

1 Дивечовъд

4 Опаковач

1 Товарач

3 Работник кухня

1 Носач-товарач, стоки







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