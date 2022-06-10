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|Стотици свободни работни места в Пловдив
Бюро по труда на ул. “Чернишевски" № 3:
Работни места за специалисти с висше образование
5 Агент, спорт
1 Главен счетоводител
1 Еколог
2 Експерт, банка/финансова/платежна институция
1 Експерт, проектиране компютърни системи и мрежи
1 Инженер поддръжка
2 Инженер, електромеханично оборудване
1 Инженер, производствена ефективност
10 Лекар, спешна медицина
1 Логопед
1 Маркетинг мениджър/Директор маркетинг
1 Машинен инженер
3 Медицинска сестра
1 Мърчандайзер, продажби
1 Организатор, производство
1 Помощник-директор, административно-стопанската дейност
1 Психолог, училищен
2 Разработчик, софтуер
4 Социален работник
1 Счетоводител
1 Технически сътрудник
1 Търговски представител
1 Учител, ресурсен
1 Физик
Работни места за средно професионално, средно общо и основно образование
6 Автомонтьор
1 Агент, продажби ИКТ
6 Аргончик
2 Асистент-продавач
2 Барман
2 Бижутер
3 Водач, електрокар
1 Гладач, ютия
3 Готвач
36 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Градинар
3 Детегледачка
1 Домакин, склад
3 Дърводелец, мебелист
10 Електромонтьор
2 Електротехник, промишлено предприятие
1 Заварчик
6 Зареждач, материали и полуфабрикати
7 Камериер/камериерка
11 Касиер
3 Контрольор, качество
2 Крояч, кожа
1 Лаборант
5 Майстор, производство на тестени изделия
8 Машинен оператор
4 Машинен оператор, леене на пластмасови изделия
50 Машинен оператор, месни продукти
1 Машинен оператор, пералня/перачница
1 Машинен оператор, производство на захарни изделия
26 Машинен оператор, производство на пластмасови изделия
1 Машинен оператор, студено пресоване на метал
20 Машинен оператор, шиене
5 Машинен оператор, шиене на кожени изделия
1 Медицинска сестра за социални дейности
10 Медицинска сестра, спешна медицинска помощ
2 Месач
1 Мияч, съдове (ръчно)
2 Моделиер-конструктор, облекла
20 Монтажник
2 Монтажник, дограма
5 Монтажник, електрически елементи
36 Монтажник, електронни елементи
4 Монтажник, електронно оборудване
20 Монтажник, електрооборудване
20 Монтажник, изделия от пластмаса
5 Монтьор, електронно производствено оборудване
3 Настройчик на шприцмашини и сродни на тях
1 Носач-товарач, стоки
20 Обслужващ работник, промишлено производство
5 Обслужващ, бензиностанция/газостанция
5 Обслужващ, магазин
2 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
2 Оператор, контактен център
7 Оператор, център за обаждания
3 Осветител
1 Отчетник, водещ платежни ведомости
1 Отчетник, насочване на товари
3 Охранител
20 Пакетировач
3 Печатар
4 Пласьор, стоки
2 Подготвител, горница на обувки
1 Помощник-възпитател
3 Помощник-готвач
1 Продавач, закуски и напитки
8 Продавач-консултант
2 Прочиствач-шмиргелист, отливки
2 Работник, зареждане на рафтове
1 Работник, кухня
10 Работник, производство на млечни продукти
5 Работник, ръчна изработка на кожени изделия и аксесоари
30 Работник, сладкарско производство
14 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Рецепционист
25 Салонен управител
3 Санитар
20 Сезонен работник, земеделието
7 Сервитьор
2 Сервитьор
2 Сервитьор
5 Склададжия
1 Спасител, басейн
1 Специалист, обработка на данни
1 Специалист, труд и работна заплата
1 Специалист, търговия
3 Стругар
6 Сценичен работник
3 Техник, електрически машини и апарати
4 Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия
3 Техник, механик
1 Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника
1 Технически сътрудник
2 Трудотерапевт
10 Фелдшер
3 Фрезист
1 Чистач, фасади на сгради
26 Чистач/ Хигиенист
23 Шивач
10 Шивач, мъжко/дамско облекло
20 Шивач, мъжко/дамско облекло
4 Шлайфист
8 Шлосер
4 Шофьор, лекотоварен автомобил
45 Шофьор, товарен автомобил (международни превози)
Работни места по програма за заетост "Заетост за теб“-етап 2
4 Агент, недвижими имоти
1 Асистент, офис
3 Барман
1 Бояджия, превозни средства
20 Брокер, недвижими имоти
1 Гладач
2 Гладач, ютия
4 Готвач
4 Готвач, заведение за бързо хранене
1 Детегледачка
1 Домакин, склад
2 Дърводелец, мебелист
2 Касиер
2 Крояч, текстил
1 Майстор-сладкар
1 Маникюрист
1 Машинен оператор
1 Машинен оператор, електрическа инсталация
2 Машинен оператор, изделия от камък
18 Машинен оператор, шиене
2 Медицински секретар
1 Младши счетоводител
4 Монтажник
2 Монтажник, инсталиране на промишлено оборудване
2 Монтажник, хладилни и климатични инсталации
1 Общ работник
1 Общ работник, промишлеността
2 Опаковач
1 Оператор, въвеждане на данни
1 Оператор, манипулатор
1 Отчетник, счетоводство
2 Офис мениджър
3 Охранител
4 Помощник кухня, заведение за бързо хранене
3 Помощник-готвач
2 Продавач, бюфет
2 Продавач, закуски и напитки
1 Продавач, Интернет търговия
59 Продавач-консултант
1 Професионален консултант
1 Работник в ресторант
30 Работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 Работник, кухня
1 Работник, спомагателни шивашки дейност
11 Работник, товаро-разтоварна дейност
1 Раздавач, доставчик (ръчно)
1 Регистратор
4 Рецепционист, хотел
1 Салонен управител
5 Сервитьор
6 Сладкар
1 Снабдител, доставчик
1 Старши учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Счетоводител
1 Технически секретар
5 Технически сътрудник
1 Учител в група за целодневна организация на учебния ден I-IV клас
1 Учител, начален етап на основното образование (I-IV клас)
1 Чистач/ Хигиенист
6 Шивач
3 Шивач, мъжко/дамско облекло
2 Шофьор, лекотоварен автомобил
Бюро по труда "Марица":
Работни места за специалисти с висше образование:
1 инженер,механик
1 социален работник
1 химик
1 медицинска сестра
1 счетоводител
2 получател,товари
Работни места за средно и основно образованиe:
7 събирач, отпадъци разделно
1 шофьор, специален тежкотоварен автомобил
2 общ работник
20 работник, консервиране на плодове/зеленчуци
1 шивач,мъжко/дамско облекло
20 работник, правене на колбаси
1 механик,промишлено оборудване
1 електромеханик
2 машинен оператор
1 механошлосер
2 водач,мотокар
8 дърводелец,мебелист
2 машинен оператор,извиване на дървен материал
4 сезонен работник,земеделието
3 сортировач,дърво
5 работник,обработка на дърво
2 машинен оператор,изделия от дърво
1 пълнач
1 монтажник,велосипеди
5 работник,поддържане на железен път
2 продавач-консултант
2 готвач
13 сезонен работник,промишлено производство
2 чистач/хигиенист
1 касиер,счетоводство
3 портиер
3 оператор,автоклав
1 техник-механик,хранително-вкусова промишленост
3 работник,сглобяване на детайли
2 общ работник,промишлеността
3 монтажник,велосипеди
2 машинен оператор
1 склададжия
1 техник,електронна техника
2 работник,товаро-разтоварна дейност
3 носач-товарач,стоки
16 монтажник,производство на слаботокови предпазители
1 управител,магазин
1 сервитьор
2 тракторист
1 домашен санитар
1 работник,озеленяване
5 общ работник
1 машинен оператор,банциг
2 касиер
1 спасител,басейн
2 барман
1 инспектор, качество на производствените процеси
2 охранител
2 сезонен работник
1 сладкар
2 настройчик на шприцмашини
2 електротехник,промишлено предприятие
1 специалист,логистика
1 шофьор,лекотоварен автомобил
Бюро по труда "Родопи" бул. Руски №15:
Работни места за специалисти с висше образование
1 Медицинска сестра
1 Разработчик софтуер
1 Инженер,технология на целулозното и хартиеното производство
1 Учител,детска градина
Работни места за специалисти със средно образование
9 Общ работник
3 Монтажник изделия от метал
8 Машинен оператор
5 Готвач
3 Чистач/Хигиенист
11 Склададжия
7 продавач консултант
1 машинен оператор банциг
2 Монтажник,дограма
1 Оператор на котел
1 Оператор на парна турбина
1 Електромонтьор
4 Помощник-кухня
8 Монтажник,електронни елементи
2 Касиер
7 Обслужващ бензиностанция/газостанция
2 Трудов посредник
5 Машинен оператор,металообработващи машини
3 Заварчик
3 Шлосер
1 Електротехник,промишлено предприятие
2 Водач,мотокар
2 Машинист,пътно-строителни машини
4 Сервитьор
1 Техник,строителство и архитектура
2 Матричар
1 Охранител
5 Монтажник,медицинска електронна техника
1 Оператор,въвеждане на данни
1 Експедитор,стоки и товари
1 Шофьор,товарен автомобил
2 полевъд
2 Водач,електрокар
2 Тракторист
3 Монтажник,велосипеди
Работни места за специалисти с основно и по-ниско образование
1 Огняр
2 Работник обработка на дърво
1 Зареждач промишлено производство
2 Комплектовач
5 Болногледач
1 Дивечовъд
4 Опаковач
1 Товарач
3 Работник кухня
1 Носач-товарач, стоки
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