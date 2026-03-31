Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:37 / 31.03.2026 11:37 / 31.03.2026

Служители на отдел "Икономическа полиция“ проведоха специализирана акция в Пловдив като част от мерките за противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост.



При проверка на търговски обект в квартал "Столипиново“ са открити десетки текстилни изделия, изложени за продажба с логата на утвърдени световни марки, но без необходимите документи за произход и без съгласие от страна на притежателите на търговските права.



Общо 747 артикула са били иззети, като по-голямата част от тях представляват спортни дрехи и комплекти.



По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предстои събраните материали да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.



