Служители на отдел "Икономическа полиция“ проведоха специализирана акция в Пловдив като част от мерките за противодействие на престъпленията срещу интелектуалната собственост.
При проверка на търговски обект в квартал "Столипиново“ са открити десетки текстилни изделия, изложени за продажба с логата на утвърдени световни марки, но без необходимите документи за произход и без съгласие от страна на притежателите на търговските права.
Общо 747 артикула са били иззети, като по-голямата част от тях представляват спортни дрехи и комплекти.
По случая е образувано досъдебно производство по чл. 172б, ал. 1 от Наказателния кодекс. Предстои събраните материали да бъдат внесени в Районна прокуратура – Пловдив.
Стотици фалшиви спортни артикули иззети при полицейска акция в "Столипиново"
