Десетки фалшиви текстилни изделия са конфискувани при спецакция на отдел "Икономическа полиция“ в Пловдив, съобщиха от пресцентъра на полицията в града под тепетата.

Проверката на магазин на територията на район "Северен“ е предприета в понеделник, а в хода й са установени изложени за продажба множество фалшиви маркови дрехи.

При процесуално-следствените действия общо са били иззети 1283 артикула – якета, рокли, спортни комплекти и чорапи, обозначени със знаци на световни производители и разпространявани без необходимото съгласие на притежателя на патентното право. Срещу собственика на търговския обект е започнато досъдебно производство.