|Софиянка пострада в мол в Пловдив: Чак в количката към линейката осъзнах колко треперя
"Искам да споделя с Вас възхищението си от Бърза помощ в Пловдив! Както и от повечето хора, които минаха покрай мен и локвата кръв под крака ми. Толкова мили, загрижени и отзивчиви хора на едно място не съм срещала! Вие в Пловдив май сте наистина различни…!
Искам да Ви помоля, ако знаете имената на тези прекрасни хора от снимката на линейката, да ми ги кажете! Те са лекарката от Бърза помощ и шофьорът.
Паднах на ескалатора към последния етаж в мол "Марково тепе" и стана рана с доста кръв. Много хора спираха и предлагаха помощ, а една майка с детенце и съпруг стоя до мен и ми чисти кръвта с мокри кърпи сума време, докато не се върна мъжът ми с превързочни материали и вече повикал Бърза помощ!
Тази дама остана с мен, колкото и да я увещавах да си гледа семейството, да не плашим момиченцето й, а после остави пакета с мокрите кърпи и тихо изчезна! Така и не попитах за името й!
А толкова искам да й благодаря! Чак в количката към линейката осъзнах колко треперя и колко стресирана и разстроена съм! Въобще не се сбогувах, нито поисках името й!
Дойдохме от София за 1 нощувка, за да освободим къщата за купона на дъщеря ни, която празнува 18-и рожден ден".
