Слънчева неделя в Пловдив
По Черноморието ще е предимно слънчево, в сутрешните часове на отделни места видимостта ще е намалена. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.
В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 16°, на 2000 метра - около 8°.
В понеделник сутринта в Източна България отново ще има условия за образуване на мъгли. Облачността от запад ще се увеличава, а югозападният вятър ще се усили. Мъглите ще се разсеят, температурите ще се повишат още малко. Във вторник ще бъде предимно облачно, в Източна България с умерен югозападен вятър, в югоизточните райони временно ще е и силен. В северозападната половина от страната ще има валежи от дъжд. Там вятърът за кратко ще се смени със северозападен и температурите ще се понижат значително. В югоизточната част от страната вероятността за валежи е по-малка, а с югозападния вятър и температурите ще останат високи, до около 20°.
