|Силни тътени разтърсиха част от Пловдив
"Нали кариерите над Белащица не работят, какви са тези гърмежи? Цялата къща се разтресе!“, не скри недоумението си жителка на пловдивското село.
Някои потребители на социалните мрежи предположиха, че гърмежите могат да са причинени от самолети: "От самолети са тези гърмежи. Сигурно нашите изпробват новия изтребител F-16. Получават се, когато самолетът развие свръхзвукова скорост“, сподели един от тях.
Както нееднократно сме писали, според различни мнения причината за подобни тътени, които се случват периодично, най-вероятно са ниско прелитащи самолети, преминали звуковата бариера. През годините също се появяваха мнения, че тътените могат да идват от кариерите в Родопите.
Жителите на града продължават да споделят впечатления и снимки в социалните мрежи, докато причината за силните тътени остава обект на обсъждане.
