ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Силни тътени разтърсиха част от Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:59Коментари (0)3288
© Plovdiv24.bg
Три силни тътена бяха регистрирани в Пловдив преди минути, съобщиха читатели на Plovdiv24.bg. Това е станало около 11:55 часа днес, а жителите споделят, че са чули отчетливо мощните звук в централната част на града.

"Нали кариерите над Белащица не работят, какви са тези гърмежи? Цялата къща се разтресе!“, не скри недоумението си жителка на пловдивското село.

Някои потребители на социалните мрежи предположиха, че гърмежите могат да са причинени от самолети: "От самолети са тези гърмежи. Сигурно нашите изпробват новия изтребител F-16. Получават се, когато самолетът развие свръхзвукова скорост“, сподели един от тях.

Както нееднократно сме писали, според различни мнения причината за подобни тътени, които се случват периодично, най-вероятно са ниско прелитащи самолети, преминали звуковата бариера. През годините също се появяваха мнения, че тътените могат да идват от кариерите в Родопите.

Жителите на града продължават да споделят впечатления и снимки в социалните мрежи, докато причината за силните тътени остава обект на обсъждане.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Две опасни ситуации за минути оставиха пловдивчанка без думи
10:38 / 11.09.2025
УМБАЛ "Свети Георги" с безплатни прегледи
08:44 / 11.09.2025
След ремонти увеличават капацитета на детските заведения в Пловди...
08:41 / 11.09.2025
Новата пристройка и ремонтът на училище в Пловдив са на финал
08:37 / 11.09.2025
Сигнал: Живеем в постоянни земетръси, прах до шия и шумово замърс...
07:35 / 11.09.2025
Днес откриват най-новата детска ясла в Пловдив
07:00 / 11.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
Финансист: Ако имаме малки суми, най-добре е просто да ги похарчим, за да не остават левове у нас
09:02 / 10.09.2025
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
Студентка от Пловдив: За да живея нормално на месец ми трябват около 2000–2500 лева
20:55 / 09.09.2025
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
Голяма верига планира да открие 150 обекта в България
12:15 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
"Вайбър" добавя нова функция
13:12 / 09.09.2025
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
Мира Добрева: Никога няма да забравя как съобщих, че 1000 стари стават 1 нов лев
10:24 / 10.09.2025
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
07:43 / 09.09.2025
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
09:57 / 09.09.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Други спортове
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
Предаване "Цветовете на Пловдив"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: