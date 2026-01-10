ИЗПРАТИ НОВИНА
Сигнал за парти с малолетни в дискотека в Пловдив
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:05
Образователните институции започват проверка, след като клип с малолетни събра над половин милион гледания само за часове и предизвика бурна дискусия в социалните мрежи. 

Тези видеоклипове бяха качени в TikTok и са озаглавени "Коледно 3-ти В“. "Горещата“ дискусия онлайн е за мястото – пловдивска дискотека, музиката, атмосферата и примерът, който възрастните от видеото дават на по-малките.

Екип на bTV потърси организаторите на тържеството, които са качили клипа в социалните мрежи и сезира МОН. Действието се развива в известен пловдивски нощен клуб, но през деня.

Клипът е качен от профила в TikTok на туроператорска фирма, която се занимава с организиране на детски и ученически празненства. След наш сигнал от МОН започват проверка и внезапно клипът е свален. Според управителя на туроператорската фирма всичко е изрядно.

"Всяко едно дете е предало на своя класен ръководител декларация, в която е записано, че се знае на коя дата от колко часа, къде ще бъде проведени тържеството. Задължително на 10-15 деца има минимум един учител, понякога двама и повече ръководителя, нали – учител, помощен учител и т.н. Второ – на диджеите аз специални съм казал "никаква чалга“, с изключение, ако учителите позволят някои деца да си поръчат някоя песен“, каза Васил Антонов, управител на туроператорска фирма в Пловдив. 

Но атмосферата на кадрите от коледното тържество наподобява тази от нощните партита в същата дискотека.

От дискотеката отказаха коментар пред камера, но обясниха, че нямат отношение по казуса, тъй като са отдали под наем помещението на туроператора.

Регионалното управление на образованието проверява дали образователна институция е участвала в организирането на коледното парти в дискотека. И призовава родители да съдействат. От МОН уточняват, че при нужда ще сезират и други компетентни органи.







