Пловдивска шофьорка изтегли късата клечка тази сутрин. Дамата беше спряна за проверка на бул. "Васил Априлов" в посока моста на река Марица непосредствено преди брифинг за мерките по пътната безопасност на директора на пловдивската полиция ст. комисар Васил Костадинов и началника на сектор Пътна полиция гл. инспектор Радослав Начев.

При проверката са констатирани две нарушения - автомобилът не е преминал годишен технически преглед и се е движил без дневни светлини. Санкцията за първото е 51 евро, а за второто - 25 евро, предаде репортер на Plovdiv24.bg.

Пътните полицаи показаха пред журналисти как се измерва в полеви условия шума от ауспуха на спрян автомобил. Ако показанията надвишава допустимото ниво на шум, определено от самите производители, превозното средство временно се спира до отстраняване на проблема, след което минава технически преглед в КАТ. Санкцията за технически неизправно превозно средство е около 75 евро.

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Най-новата придобивка на пловдивската полиция е дрон, който ще следи за преминаване на забраняващ сигнал на светофар, неизползване на обезопасителен колан, използване на мобилен телефон по време на шофиране. Вече има няколко случая на санкционирани водачи. От въздуха ще се наблюдават възлови места - кръстовища и големи булеварди, като след засичане на нарушителя устройството го следва до извеждането на автомобила встрани от движението.