Шофьори в Пловдив бяха наречени "едноклетъчни"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:59
© Фейсбук
Шофьор се ядоса на свои колеги от Пловдив, защото са навлезли в кръстовище в града под тепетата, без да имат възможност да се изтеглят от него заради сериозен трафик. Точното място е кръстовището между улица "Петър Шилев" (бул. "Дунав") и булевард "Васил Априлов":

Ето какво казва човекът:

До всички едноклетъчни:

Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение.

Положението е едно и също всеки ден. Ако имаше кой да ги глобява всички шофьори, ще се съберат пари за нови беенвета за отрицателно време.








