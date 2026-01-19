© Фейсбук Шофьор се ядоса на свои колеги от Пловдив, защото са навлезли в кръстовище в града под тепетата, без да имат възможност да се изтеглят от него заради сериозен трафик. Точното място е кръстовището между улица "Петър Шилев" (бул. "Дунав") и булевард "Васил Априлов":



Ето какво казва човекът:



До всички едноклетъчни:



Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение.



Положението е едно и също всеки ден. Ако имаше кой да ги глобява всички шофьори, ще се съберат пари за нови беенвета за отрицателно време.



