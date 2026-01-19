ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Шофьори в Пловдив бяха наречени "едноклетъчни"
Ето какво казва човекът:
До всички едноклетъчни:
Чл. 50а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Забранено е навлизането в кръстовище дори и при разрешаващ сигнал на светофара, ако обстановката в кръстовището ще принуди водача да спре в кръстовището или да възпрепятства напречното движение.
Положението е едно и също всеки ден. Ако имаше кой да ги глобява всички шофьори, ще се съберат пари за нови беенвета за отрицателно време.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Климентина Фърцова се завръща
20:00 / 19.01.2026
Масовo измиране на риба в Пловдивско
16:49 / 19.01.2026
Сменят оградни пана по пловдивски булеварди
16:43 / 19.01.2026
Общинските приюти в Пловдив са в готовност да приемат хора без до...
15:46 / 19.01.2026
Потвърдиха присъдата на Ральо Ралев
13:49 / 19.01.2026
Стар абонат на полицията и прокуратурата е крадецът от църквата в...
13:18 / 19.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
НОИ коригира пенсии отпреди 1990 г.
18:03 / 18.01.2026
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS