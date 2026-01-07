ЗАРЕЖДАНЕ...
|Шофьор с 11-месечно бебе в колата настръхна заради маневра
"Усещаш ли, че ще съжаляваш, че си се качил в автомобил? С 11-месечно бебе в колата бях! РВ8449СХ", написа шофьорът, чийто видеорегистратор е заснел нарушението.
Повече вижте във видеото!
"Целият път от светофара до Марково е за препроектиране! Едно, че е за ремонт, а друго, че светофарът вече не е рентабилен. Беще, но с този трафик е натоварващ с време за преминаване.
Кръгово кръстовище е най-уместно. Но като знаем как се направи светофарът - мъки, мъки, бюрокрация и т.н., как ли ще се направи пък кръгово? Да не говорим, че от другата страна тапата е отпреди Овощарския институт!", коментира друг шофьор.
