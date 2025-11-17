ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сблъсък в мъгливия Пловдив!
Очевидец изпрати сигнал до медията ни, твърдейки, че е чул звук от удар между два автомобила. Полицията в града под тепетата тепърва ще изяснява обстоятелствата около възникването на сблъсъка и колко участници има в него.
Шофирайте с повишено внимание навсякъде!
