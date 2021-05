© Plovdiv24.bg виж галерията Софиянката Виктория Иванова, която с помощта на магнит, кука и ножищи открадна дрехи за 5351,77 лева от два магазина в мол Plaza Plovdiv, се изправи днес пред пловдивския Районен съд, предаде репортер на Plovdiv24.bg. Виктория извършвала престъплението заедно с приятелката си от детството Аделина Дойчинова в период от 22 юни до 6 юли 2020 година.



Двете са обвинени в тежко умишлено престъпление по чл.195 ал.1т.4 пр.2 и т.5 вр. чл.194 ал.1 вр. чл.26 ал.1 от Наказателния кодекс, като освен това Аделина е била осъждана с влязла в сила присъда за друго подобно престъпление.



На посочените дати Виктория и Аделина се насочвали към магазините LC Waikiki и H&M, взимали многобройни и различни артикули дрехи и ги носили в пробната, където с помощта на магнит и кука сваляли поставените на дрехите алармени тагове, а с ножиците им отрязвали етикетите. Всички дрехи двете подсъдими слагали в чантите, с които били и необезпокоявани, напускали магазините, като свалените от дрехите аларми и етикети слагали в торбичка и ги скривали под стелажите или в ниши в магазините, преди да ги напуснат.



Днес в съдебната зала обаче Аделина Дойчинова не се яви, а адвокатката й представи болничен лист, показващ, че тя е с "влошено здравословно състояние". Поради тази причина не бе даден ход на делото и то бе пренасрочено за 25 юни от 9,30 часа.



Виктория Иванова пък дойде в залата с черна тениска, на която пишеше I still want it all (б.р. все още искам всичко).