Реконструкцията на Голямоконарско шосе напредва с ускорени темпове. Строителите от "Драгиев и ко" са направили новите водопровод и канализация и вече полагат първия пласт асфалт в източното платно, предава Plovdiv24.bg.



В участъка ще има кръгово кръстовище и половината от съоръжението вече е изградено. Оформена е велоалеята и локалното платно. Едновременно с това машини насипват чакъл, заравняват терена и го подготвят за асфалтиране. Работата е така планирана, че движението на автомобили по възловата пътна артерия не е спирано.



Припомняме, че вторият етап от реконструкцията на "Голямоконарско шосе" започна през май. Участъкът е с дължина 900 метра и струва 14 милиона лева без ДДС, осигурени от държавата, за което е подписано споразумение с МРРБ. Строителството се извършва от пловдивската фирма "Драгиев и ко", която изгради пробива "Модър - Царевец".



Кметът Костадин Димитров се надява работата на територията на Пловдив да приключи през януари 2026 г. След това строителните дейности ще продължат на територията на община "Марица" до пътен възел "Царацово". Пловдив дари на "Марица" проекта още преди година.



