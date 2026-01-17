Регистрираха втори заразен с чикунгуня! От Пловдив е

© iStock Втори болен от чикунгуня в България. Инфектираните вече са двама – мъж и жена, а общото между тях е, че са били на почивка в една и съща дестинация - Сейшелите. Единият пациент е от София, а другият – в Пловдив.



В момента на Сейшелите има увеличение на случаите на чикунгуня, съобщават местните здравни власти. "Затова при пътуването до екзотични дестинации внимавайте. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова съобщи за два случая на чикунгуня в България в последните седмици, като и двата са доказани лабораторно в НЦЗПБ. Искам да поздравя колегите за готовността веднага да се реагира“, коментира проф. Тодор Кантарджиев.



Специалистът напомни, че от години предупреждава за възможен внос на чикунгуня, което през зимата в нашата страна може да стане чрез туристи в Южното полукълбо. Инфекцията е опасна, ако се внесе лятно време, защото чикунгунята се пренася от тигрови комари, каквито има и в България. Преди 20 години, неразумно с декоративни бамбуци, си внесохме този вид тропически комари, отбелязва професорът, цитиран от "Телеграф".



Познанията на лекарите у нас трябва да се повишат за характерната клинична картина на това заболяване, което може да бъде сбъркано с тропическата треска денга.



"От години предупреждавам хората, които ходят по екзотични дестинации, там, където има комари, да вземат много сериозни мерки – да си купуват от нашите аптеки репеленти и машинки за прогонване на насекоми.



Ако при завръщането си от чужбина имат висока температура, болки по мускулите и възпаление на малките стави, да търсят квалифицирана медицинска помощ. Още веднъж изказвам благодарност на лекарите, които са разпознали това заболяване“, коментира още професорът.



Инкубационният период на заболяването е 4 до 6 дни. Обикновено е свързан с температура, понякога може да има обрив по кожата, болки по мускулите, а характерно за чикунгунята е засягането на ставите. Всяко остро състояние на човек, върнал се от чужбина, особено в места, където може да е изпохапан от комари, пренасящи чикунгуня, трябва да насочва лекарите за диагностика на това заболяване, подчерта още той.