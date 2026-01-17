ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Регистрираха втори заразен с чикунгуня! От Пловдив е
В момента на Сейшелите има увеличение на случаите на чикунгуня, съобщават местните здравни власти. "Затова при пътуването до екзотични дестинации внимавайте. Директорът на Националния център по заразни и паразитни болести проф. Ива Христова съобщи за два случая на чикунгуня в България в последните седмици, като и двата са доказани лабораторно в НЦЗПБ. Искам да поздравя колегите за готовността веднага да се реагира“, коментира проф. Тодор Кантарджиев.
Специалистът напомни, че от години предупреждава за възможен внос на чикунгуня, което през зимата в нашата страна може да стане чрез туристи в Южното полукълбо. Инфекцията е опасна, ако се внесе лятно време, защото чикунгунята се пренася от тигрови комари, каквито има и в България. Преди 20 години, неразумно с декоративни бамбуци, си внесохме този вид тропически комари, отбелязва професорът, цитиран от "Телеграф".
Познанията на лекарите у нас трябва да се повишат за характерната клинична картина на това заболяване, което може да бъде сбъркано с тропическата треска денга.
"От години предупреждавам хората, които ходят по екзотични дестинации, там, където има комари, да вземат много сериозни мерки – да си купуват от нашите аптеки репеленти и машинки за прогонване на насекоми.
Ако при завръщането си от чужбина имат висока температура, болки по мускулите и възпаление на малките стави, да търсят квалифицирана медицинска помощ. Още веднъж изказвам благодарност на лекарите, които са разпознали това заболяване“, коментира още професорът.
Инкубационният период на заболяването е 4 до 6 дни. Обикновено е свързан с температура, понякога може да има обрив по кожата, болки по мускулите, а характерно за чикунгунята е засягането на ставите. Всяко остро състояние на човек, върнал се от чужбина, особено в места, където може да е изпохапан от комари, пренасящи чикунгуня, трябва да насочва лекарите за диагностика на това заболяване, подчерта още той.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
13 пъти осъждан мъж, набил случайни хора, си получи заслуженото
16:04 / 16.01.2026
Ексклузивно: ВиК Пловдив предаде технически проект за подмяна на ...
15:29 / 16.01.2026
Въвеждането на еврото в Пловдивска област протича спокойно и без ...
13:11 / 16.01.2026
Иван Тотев: От един град, от който хората си отиваха, Пловдив се ...
17:03 / 16.01.2026
Болни измамници отложиха дело в съда в Пловдив
12:37 / 16.01.2026
Движение "За президентска република": Няма да участваме в изборит...
12:10 / 16.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Принудително спират работата на завод "Кроношпан"
19:39 / 15.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Първи полет за българските изтребители F-16
20:00 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS