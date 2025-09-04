Редактор на Plovdiv24.bg стана част от благородна кампания

© Plovdiv24.bg По време на фестивала "Сцена на кръстопът“ не се раждат само театрални постановки, а и истински човешки жестове.



Към инициативата за кръводаряване, организирана съвместно с Българския Червен кръст , се присъединиха десетки пловдивчани. Денят приключи със същия брой доброволци, както и старта на кампанията вчера.



Сред тях бе дългогодишният редактор в Plovdiv24.bg Гено Петров. За него кръводаряването е лична кауза.



"Дарявам кръв, защото искам да спася човешки живот. Усещането, че организмът ми се обновява, е безценно. Най-вече самото удовлетворение, че си направил нещо добро, е ненадминато,“ сподели Петров с усмивка, докато чакаше реда си.



От Кръвния център припомнят, че нуждата от кръв е постоянна. Затова сътрудничеството на театъра и БЧК ще продължи и занапред.