ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Редактор на Plovdiv24.bg стана част от благородна кампания
Автор: Ивет Калчишкова 13:59Коментари (0)407
© Plovdiv24.bg
По време на фестивала "Сцена на кръстопът“ не се раждат само театрални постановки, а и истински човешки жестове.

Към инициативата за кръводаряване, организирана съвместно с Българския Червен кръст , се присъединиха десетки пловдивчани. Денят приключи със същия брой доброволци, както и старта на кампанията вчера.

Сред тях бе дългогодишният редактор в Plovdiv24.bg Гено Петров. За него кръводаряването е лична кауза.

"Дарявам кръв, защото искам да спася човешки живот. Усещането, че организмът ми се обновява, е безценно. Най-вече самото удовлетворение, че си направил нещо добро, е ненадминато,“ сподели Петров с усмивка, докато чакаше реда си.

От Кръвния център припомнят, че нуждата от кръв е постоянна. Затова сътрудничеството на театъра и БЧК ще продължи и занапред.







Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Новини от Пловдив:
Уникална за България операция в болница в Пловдив
14:23 / 04.09.2025
МВР Пловдив съобщи за трима загинали мъже на 26, 50 и 70 години
13:14 / 04.09.2025
Булевард "Васил Априлов" е готов
12:24 / 04.09.2025
Тони Стойчева за Братската могила: Дори да съборим нещо, то не из...
13:39 / 04.09.2025
Екшън край Пловдив
12:09 / 04.09.2025
Измиха паметника на Съединението с шампоан с аромат на българска ...
10:16 / 04.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Първа лига сезон 2025/26
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
Ботев в Първа лига, сезон 2025/2026
Хороскоп за деня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: