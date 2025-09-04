ЗАРЕЖДАНЕ...
|Редактор на Plovdiv24.bg стана част от благородна кампания
Към инициативата за кръводаряване, организирана съвместно с Българския Червен кръст , се присъединиха десетки пловдивчани. Денят приключи със същия брой доброволци, както и старта на кампанията вчера.
Сред тях бе дългогодишният редактор в Plovdiv24.bg Гено Петров. За него кръводаряването е лична кауза.
"Дарявам кръв, защото искам да спася човешки живот. Усещането, че организмът ми се обновява, е безценно. Най-вече самото удовлетворение, че си направил нещо добро, е ненадминато,“ сподели Петров с усмивка, докато чакаше реда си.
От Кръвния център припомнят, че нуждата от кръв е постоянна. Затова сътрудничеството на театъра и БЧК ще продължи и занапред.
