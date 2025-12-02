РУО Пловдив събира директори на училища

© Plovdiv24.bg Иванка Киркова Регионалното управление на образованието в Пловдив подготвя работно съвещание с директорите на училища, в които ще се осъществява прием в VIII клас. Обсъждането е насрочено за 11 декември и на него ще се дискутира планът за новата учебна 2026/2027 година и новите специалности и професии, предава Plovdiv24.bg.



Новите целеви стойности са 219 паралелки или 66,11% места в професионалните паралелки. За съпоставка: миналата година тази стойност беше 65,46%. Целева стойност за % места в паралелки STEM, както и за профили "Математически", "Природни науки", "Софтуерни и хардуерни науки" и "Хуманитарни науки" тази година от МОН не е посочена, но ние ще следваме тенденцията и ще опитаме да запазим постигнатото, обясни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.



Тази година седмокласниците са 5792. Миналата година бяха 5772.