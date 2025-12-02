ЗАРЕЖДАНЕ...
|РУО Пловдив събира директори на училища
Новите целеви стойности са 219 паралелки или 66,11% места в професионалните паралелки. За съпоставка: миналата година тази стойност беше 65,46%. Целева стойност за % места в паралелки STEM, както и за профили "Математически", "Природни науки", "Софтуерни и хардуерни науки" и "Хуманитарни науки" тази година от МОН не е посочена, но ние ще следваме тенденцията и ще опитаме да запазим постигнатото, обясни началникът на РУО - Пловдив Иванка Киркова.
Тази година седмокласниците са 5792. Миналата година бяха 5772.
Докога ЕВН, ВиК и община Раковски ще тормозят жителите на с. СТряма?Ту няма вода, ту няма ток...Явно ГЕРБ може само това!
преди 3 мин.
0
