Програма за Международния ден на детето

© РНБ "Иван Вазов“ Пловдив, заедно с Община Пловдив, Съвместно командване на специалните операции, Асоциация за социална, здравна и правна помощ и клуб "Агарта“ организират Детски фестивал на знанието и движението – "Четем, спортуваме, успяваме!“.



В рамките на това двудневно събитие децата ще могат да се запознаят със здравословния и активен начин на живот, с безопасното пребиваване сред природата, с дейността на институции и организации, свързани с туризма, екологията, спорта, долекарската помощ и др. Нашите партньори ще представят екипировки, методи за спасяване и други техники за оцеляване.



Демонстрациите ще се проведат около и във Виенския павилион на Цар Симеоновата градина. По същото време ще станем свидетели на катерене по алпийски способ, използвайки стената на Библиотеката. Ориентирането в градски условия ще се проведе на територията на парка. Очакваме ви на 29 и 30 май от 10.00 до 17.00 часа!



Официално ще открием събитието на 29 май в 10.00 часа пред Библиотеката.



Програмата включва и още събития, които ще се състоят във Виенския павилион и пространствата на парка около него.



Детският отдел на НБ "Иван Вазов“ – Пловдив ще работи за всички, които желаят да се регистрират или да заемат книги.



Регионален природонаучен музей – Пловдив ще представи на 29 и 30 май мобилната изложба "РЕКА НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ с реалистични макети на животни.



На 29 май Българското дружество за защитените птици ще организира наблюдение и лекции за птици, различни игри и активности за деца.



На 29 и 30 май Общинският приют за безстопанствени кучета ще запознае децата с дейностите свързани с грижата за настанените в приюта и защо и как всеки може да си осинови куче. На събитието ще присъстват няколко от нашите питомци. Децата ще имат възможност да общуват и да се насладят на контакта с тях, да ги докосват и галят.



На 29 май сдружение СпелеоКлуб – "Пълдин“ ще ни направи свидетели на демонстрации на оборудване и техники за спасяване и гмуркане, проникване в пещери и тяхното проучване.



На 29 и 30 май партньорите ни от Фондация "По-диви Родопи“ ще представят изложба и снимки по темата.



Асоциацията на родителите на деца с увреден слух ще представят изработени от децата модели, ще демонстрират комуникация чрез жестове.



Партньорите ни от Български туристически съюз ще презентират зимна и лятна екипировка и съоръжения за планинско спасяване. Ще направят демонстрация със спасително куче.



29 и 30 май - Регионален природонаучен музей Пловдив



Зала "Тропик" - ще бъде отворена за посещения по случай Деня на детето след освежаващите ремонтни дейности



Тази година Регионален природонаучен музей Пловдив ще са част от Детски фестивал на знанието и движението "Четем, спортуваме, успяваме!", който ще се случи на 29 и 30 май - Цар-Симеоновата градина



На 31.05.2021 (понеделник) от 11:00 ще бъде официалното откриване на обновената зала "Тропик“ с живи тропически пеперуди, която беше затворена за посетители повече от половин година. Датата на откриването е избрана по повод Деня на детето – 1 юни. Дългата пауза бе предизвикана от противоепидемичните мерки, ограничаващи достъпа на посетители до музея, както и от оттеглянето на Великобритания от ЕС, което възпрепятства международния транспорт и бизнес отношенията с фермите в Обединеното кралство. Директорът на музея гл. ас. д-р Огнян Тодоров използва подходящата възможност, за да предприеме освежаващ ремонт на залата и сега посетителите ще се радват на още по-приветлива атмосфера докато около тях прелитат красиви тропически пеперуди.



Специални гости на откриването ще бъдат заместник-кметът "Култура, археология и туризъм“ Пламен Панов, кметът на район "Централен“ Георги Стаменов и учениците от I "а“ клас от СУ "Цар Симеон Велики“ с класен ръководител М. Петрова, които ще получат индивидуална беседа в експозицията на музея и ще бъдат първите и ексклузивни гости на залата, за да се насладят на новия ѝ облик. Тази чест им оказва кметът Георги Стаменов в знак на благодарност за ръчно изработената картичка за Великденските празници, постъпила в общината преди месец.



Припомняме, че зала "Тропик“ работи всеки ден и приема посетители на всеки 30 минути, като първото посещение за деня е в 9:00, а последното е в 16:30. Цената на билета за възрастни е 4,00 лв., за студенти и ученици – 3,00 лв., а за деца до 7 години – 1 лв.



1 юни (вторник)



10:00 ч. – 13:00 ч.



Цар Симеоновата градина /Виенски Павилион и алеята на фонтан Деметра/



Община Пловдив и Национална гимназия за сценични и екранни изкуства – Пловдив канят пловдивските деца на арт-ателие на открито! Всички, които се включат ще получат на място красими керамични фигур, които ще могат да изрисуват с бои, осигурени от организаторите, под вещите насоки на учениците от училището. Разбира се, всеки който се включи ще вземе творението си за спомен от празника. Ще има и още забавни изненади на място!



10:30 ч. и 11:45 ч. - "Кученцето, което не можеше да лае"



Държавен кулклен театър – Пловдив



Спектакълът има номинация за Награда ИКАР 2021 в категория "Най-добър куклен спекаткъл"; номинация за Награда ИКАР 2021 в категория "Постижение в кукленото изкуство" за композитора Иван Гърбачев; номинация за Награда Пловдив 2020 в категория "Произведение на изкуството, предназначено за деца".



10:00 ч., 13:00 ч. и 16:00 ч.



Деня на детето РЕМ – Пловдив - безплатни беседи за групи до 20 деца след предварително записване. Заявки може да направите на тел.: 032/ 625 654.



Регионален етнографски музей – Пловдив е подготвил забавни занимания, с които децата да отпразнуват техния прекрасен празник. Ще имат и възможност да разберат повече за историята на музея и къщата, в която се помещава, по време на трите безплатни беседи за деца, които ще се проведат от 10:00 ч., 13:00 ч. и 16:00 ч.



Записването за беседите става с предварителна заявка на тел.: 032/625 654.



Входът за деца до 14 години ще бъде безплатен и всички малчугани ще си тръгнат с подарък.



Цена на билет за възрастни – 6 лв.



Семеен билет – 10 лв.



11.00 ч. пред Детска клиника в УМБАЛ "Свети Георги“



Вокална група "Бамбини" при Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс – Пловдив, с ръководители Снежана и Димитър Доневи, ще изнесат КОНЦЕРТ – ПОДАРЪК за децата, които са в лечебното заведение. Благородната инициатива е на Вокална група "Бамбини", които са носители на Награда "Пловдив“ в категория "Произведение на изкуството, предназначено за деца“. Мястото е парка пред сградата.



17:00 ч. – 19:30 ч.



Пл. Стефан Стамболов №1 /до Община Пловдив/



Празничен концерт с игри и подаръци от Катра ФМ



За поредна година пловдивското радио КАТРА ФМ не изневерява на традицията и ще зарадва малки и големи с грандиозно празненство по случай Деня на детето! На първи юни от 17:30 часа на площада пред Община Пловдив всеки, запазил детската искрица в себе си, има възможност да подари незабравим старт на лятото на своя малчуган!



Щур купон с много игри, награди, песни и танци – това може да очакват малките пакостници. В края на празненството "Вълшебно лято“, уморените герои ще похапнат парче от най-голямата торта кейк Кълекшън в Пловдив. За забавата и доброто настроение на малчуганите ще се погрижат ветераните в тази област и водещи в КАТРА ФМ- Кака ПЕТЯ и Кака ЕДИТ.



Освен безброй забавления и сладки изкушения, дошлите на празненството имат възможност и да подкрепят поредната благородна кауза на кампанията "Капачки за бъдеще“. Дарените средства ще бъдат използвани за закупуване на неонатологична линейка, каквато липсва в Пловдив и региона. Доброволци от БМЧК ще набират символични средства в касички. Дарилите скромната сума от 1 лев, ще получат билет, с който ще могат да участват във финалната томбола, както и бутилка минерална вода или сок.



За да остане наистина незабравимо, тържеството ще бъде заснето с дрон. Малки и големи ще могат да намерят видео материала в социалните мрежи.



За повече подробности около събитието, следете фейсбук страницата на КАТРА ФМ, където и в момента текат множество томболи и игри!



Магията "Вълшебно лято“ ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.



В празничната програма участие ще вземат изпълнения на деца от ОДК – Пловдив, НУМТИ



"Добрин Петков" и Арт Войс Център– Мини Балеринки – “Старс Денс Център", Пловдив



- ДВГ "Пеещите котенца" и ТФ "Деница – Катерина Кънева – АРТ ВОЙС ЦЕНТЪР,Фолклорен Танцов Ансамбъл "ДИЛЯНКА“ –ТАНЦ - Ния Пенева -“МИНИ СТАРС “



– Велина Сарелска – “АРТ ВОЙС ЦЕНТЪР". Също така с музикални изпълнения ще се включат и Едит Унджиян и Петя Плачкова – водещи в радио КАТРА ФМ. Ще се разиграят забавни игри на сцената, с участието на родители. Ще бъдат изтеглени и раздадени наградите от благотворителната томбола - велосипеди, чували с играчки, детски матраци, детски коли, детски пуфове и др.



Кауза:



Събиране на средства за детска неонатологична линейка за Пловдив и региона. В Блгария в момента има само две детски специализирани линейки. Едната е дарение на “Пирогов", другата е в Центъра за спешна помощ в София. Когато за Пловдив и областта се налага транспортирането на бебенце до болница, ръчно се демонтират носилките от стандартнa линейкa и се слага кувьоз, който се закрепя с ремъци. Това преоборудване губи ценно време и не е решение. По проучвания, цената на една детска линейка ще струва около 160 000 лева. КАТРА ФM се включва в каузата за събиране на пари за детска неонатологична линейка. Събраните средства ще предадем на “Капачки за бъдеще", които вече имат осигурен медицински микробус за линейката. Парите ще са за специализираното неонатологично дооборудване.



18:00 ч.



Хълм Бунарджик



Празник за цялото семейство "Къде ми са детските книжки“



Държавна Опера Пловдив



Опера Пловдив и Район Централен канят малки и големи на един вълнуващ концерт-спектакъл "КЪДЕ МИ СА ДЕТСКИТЕ КНИЖКИ?" с най-популярните и обичани песни от български детски филми изпълнени от децата на АКАДЕМИЯТА НА ГОСПОЖА ОПЕРА, ОРКЕСТЪРА НА ОПЕРА ПЛОВДИВ и СОЛИСТИ, със специалното участие на Юлия Йорданова - КЕРАНА!



Повече от 120 артиста ще се качат на сцената, за да направят едно емоционално музикално пътешествие из любимите песни от детското кино от 70те и 80те години – ‘‘Войната на таралежите", "Неочаквана ваканция", "Васко Да Гама от село Рупча" и др..



ИГРИ "БЪРЗИ, СМЕЛИ, СРЪЧНИ" ЗА ДЕЦА И РОДИТЕЛИ, МНОГО ЗАБАВЛЕНИЯ, НАГРАДИ И ЛАКОМСТВА ОЧАКВАТ ДЕЦАТА В СЪСТЕЗАНИЯТА веднага след концерта!



Големият подарък за всички присъстващи ще бъде илюзионистът СЕРДЖО АЛФОНСО и неговите неустоими фокуси със сапунени балони– комплимент от Давиде Кристиано за децата на Пловдив.



Празникът се организира по проект "Classic Open Air": "Музиката на тепетата", с финансовата подкрепа на община Пловдив като част от Културния календар на града за 2021 година. Събитието се осъществява в партньорство с Район Централен.



18:30 ч. - Римски стадион



Голям детски концерт IX: Римският стадион посреща алиса от страната на джаза



/Събитието е в рамките на фестивала "Дни на музиката в Балабановата къща"/



Феистивалът се осъществява с финансовата подкрепа на община Пловдив като част от Културния календар на града за 2021 година.



19:00 ч. – ДК "Борис Христов“ /вход свободен/



"Балетни десерти“ - Балетно студио "Буратино“



Музика: Дус. Росини, Б. Бритън и П.И. Чайковски



Хореография: Доц. Жечка Табакова и Д-р Бонка Матова



На 1 юни 2021 г., от 19 ч., на сцената на ДК "Борис Христов“ ще се състои премиерата на "Балетни десерти“ спектакъл на Балетно студио "Буратино“. Постановъчното заглавие на спектакъла бе провокирано от албума на Джоакино Росини – итал. композитор, "Музикални десерти“. Балетно студио "Буратино“ доразвиват идеята си и с помощта на Бенджамин Бритън – английски композитор и неговите "Музикални вечери“ опус 9, които създава отново върху музиката на Росини. Така хореографите Доц. Д-р Желка Табакова и Д-р Бонка Матова подчиниха своя замисъл на мелодичността на Росини, в която той е ненадминат. Разкриха света на балета, свят на емоции, вълнения, хармония и вечен стремеж към красота и доброта. В спектакъла участват всички ученици на балетното студио в настоящия момент.



"Десертите“ са различни, красиви, сладки и чаровни, с украса, без украса но всички вкусни.



За първи път колектива си позволява да интерпретира нов танцов стил. Върху симфоничното произведение на П.И. Чайковски – Концерт за пиано и оркестър №1., неопластика и съвременност се преплитат на фона на мащабното звучене и грандиозна оркестрация. Една визуализация на нежност и светла любов, почувствана от изпълнителите под въздействието на музиката.



За първи път към участниците на БС“Буратино“ бе привлечен Ясен Малевски доскоро ученик в Танцовата академия Цюрих, Швейцария и бъдещ ученик в Балетна академия Виена, Австрия. В откъса солира и Елица Йовчева, която танцува от пет годишна възраст в балетното студио. Елица завърши и СМУ "Добрин Петков“ Пловдив с цигулка. Сега тя е студентка в Музикална консерватория "Римски Корсаков“ в Санкт Петербург със специалност балетмайстор – репетитор. Елица направи и първата си хореография в постановката. Нейният "Десерт“ нарекохме "Споделен“. Гордеем се с нея. Гордеем се и с Теодора Богоева и Даниела Калчева, които танцуват също от деца в "Буратино“ – сега студентки в ПУ "Паисий Хилендарски“. За тях двете хореографите довериха най-смелите си решения.



За колектива, след година пауза и невъзможност за работа е истинско предизвикателство този спектакъл. Децата вложиха цялата си любов към музиката и танца, а тази любов предизвика създаването на трогателни и увлекателни образи, които се надявам да зарадват публиката.



Малките "Десертчета“ ярко показват и заявяват своя талант и богато въображение.



"Десертите“ следват един след друг. Хубавите неща трябва да се споделят, това прави повече хора щастливи, защото споделяме преживявания, чувства и надежди.



Заповядайте в Деня на детето 1 юни 2021 г.



На 1,2 и 3 юни



ДЕТСКАТА ЖЕЛЕЗНИЦА е безплатна за деца до 18 години, като желаещите ще трябва да се записват предварително на телефон:0889 922 388



3 юни (четвъртък)



19:00 ч.



Дом на културата "Борис Христов“ - зрителна зала



"ПЪСТРА ВЪРТЕЛЕЖКА“



ДЕТСКА ТАНЦОВА ШКОЛА ПРИ АНСАМБЪЛ "ТАРКИЯ“.



*Вход с покани. /Покани от Ансамбъл "Тракия“ на адрес: ул. "Даме Груев“ №1 А/



ПРОГРАМА ПРАЗНИК НА ДЕТЕТО В СТАРИЯ ГРАД 2021



27.05.-06.06. Изложба с творбите от пленер "Рисувам с духа на Маестро ДиКиро!", Къща на Верен Стамболян



29.05.-30.05., 11:00 - 15:00 ч. Творчески работилници в аптека "Хипократ" "Как да приготвим бабина рецепта" (излъчване на живо 11:00 – 15:00 ч.)



29.05., 11:00 ч. Феята на думите представя "Разказвачът на приказки" Павлина Николова, Малка базилика



01.06., 18:30 ч. Голям детски концерт РИМСКИЯТ СТАДИОН ПОСРЕЩА АЛИСА ОТ СТРАНАТА НА ДЖАЗА, част от програмата на XII-ти фестивал "Дни на музиката в Балабановата къща", Римски стадион



02.06., 18:00 ч. Концерт "На вълшебните криле на музиката и песента", представя школа по изкуства при НЧ "П. Р. Славейков 1908" - Пловдив, Балабанова къща



03.06., 11:00 ч. Феята на думите представя "Разказвачът на приказки" Павлина Николова, Къща Хиндлиян



05.06.-06.06., 09:00 - 18:30 ч. Сдружение "Духовно огледало" представя "Памет в символи" с подкрепата на ОФ "Пловдив 2019": дефиле на Детски духов оркестър "Джуниър бенд"- Велико Търново, открита сцена на млади таланти и творчески ателиета на открито, Постоянна експозиция Златю Бояджиев (двор) и ул. "Съборна"



05.06., 09:00 - 17:00 ч. Демонстрации за ръчно изработване на стъкло и декорации с Иван и Снежана Станеви, с подкрепата на ОФ "Пловдив 2019", Къща на Верен Стамболян



05.06.-06.06., 11:00 - 15:00 ч. "Оцвети Старинен Пловдив: стенописи" - творчески работилници, съвместно с НИНКН, Балабанова къща



06.06., 11:30 ч. "Училище по магия и вълшебства" с илюзиониста Боби шоу и приятели, площад пред църквата "Св. св. Константин и Елена"



Постоянни активности:



20.05. - 06.06. Фотоизложба "Аз съм българка!" III част; Балабанова къща (дълбока зала)



20.05. - 06.06. Изложба от Национален живописен пленер в Стария град 09-12.05.2021 г. с мото "Традиция, екология, творчество"



За повече подробности следете на: www. oldplovdiv.bg и на Plovdiv Old town /official/



"ЕТНО КУХНЯ НА КОЛЕЛА" И ФЕСТИВАЛ "СИНЬО ЛЯТО"



Панаир на кулинарното изкуство “Етно кухня на колела за деца“ и фестивал "Синьо лято“ в Пловдив май-юни 2021 са проект на Фондация "Заедно“ от Културния календар на Община Пловдив 2021 г.



ПРОГРАМА



29 май 2021 г. (събота) от 16.00 ч. ОТКРИВАНЕ



Парк “РИБНИЦА“, район "Северен“



• Откриване с участието на МЕЛЕК ЕРЕН



• "Вълкът и 7-те козлета“ – оперен спектакъл за деца – АМП Пловдив



• Библиотека на колела



• Участие на Пламен Койчев от Национално училище за музикално и танцово изкуство "Добрин Петков“



• Традиционни закуски на народите



• Цирков спектакъл "От деца за деца“ – Детска школа за атракционни изкуства



• Танци на народите - спектакъл на БТЦ "Грация“ – първа част



• Специално от Италия – фокуси за всички от 3 до 300 години – първа част







30 май 2021 г. (неделя) от 10.30 ч.



Парк “РИБНИЦА“, район "Северен“



• “МАЛКОТО ЗЪБЧЕ“ театрална постановка за деца



• Закуските на баба и дядо



• "Стрелба с лък“ Традиционна еврейска игра за празника Лаг Ба Омер



• Етно сцена на колела – български народни танци за деца



• Фокуси за всички от 3 до 300 години с Маг Серджо Алфонсо



• Детски пленер "Толерантност и признателност“– НХГ "Цанко Лавренов“



• Арт работилница за деца – традиционни арменски занаяти



• Танци на народите - спектакъл на Балетен танцов център "Грация“ - втора част



• Танцова сесия за деца – популярни танци с Dance to the max



• Концерт с участието на Анна Мария



• Етно сцена на колела – Традиционни арменски танци







31 май 2021 (понеделник) 9.30 – 12.00 ч.



(ЦДГ "Майчина грижа“ до Дондукова градина, район "Централен“)



•"МУЗИКАЛНИЦА“ театър за деца



• Кулинарна работилница – ДГ "Майчина грижа“



• Фокуси за най-малките с Маг Серджо Алфонсо



1 юни 2021 (понеделник) 14.00 – 15.30 ч.



Националната търговска гимназия в Пловдив



Първа младежка конференция на тема "Толерантност“ с участието на всички общности



Представяне на традиционни закуски на народите