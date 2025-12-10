© виж галерията На 9-ти декември в рамките на "Форум Реал“ се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите в престижния конкурс за инвестиции в строителството "Годишни Награди за Строителство M2“, организиран от Сдружение за строителство и инвестиции и Форум за недвижими имоти и строителство.



В тазгодишното издание на конкурса, Residential Park Plovdiv бе удостоен с две важни награди – "Инвеститор на годината“ и "Инвеститор на жилищни сгради“. Отличията са признание за изключителното представяне в строителния сектор и успешната реализация на амбициозния проект Residential Park Plovdiv, най-мащабният жилишен комплекс у нас към момента, символ на иновациите и високото качество.



Съчетаването на съвременни архитектурни решения, устойчиви и енергоефективни технологии, както и отлични условия за живеене, превърна проекта в еталон за съвременен жилищен комплекс в България, предоставяйки на бъдещите жители не само модерни жилища, но и комфортна и сигурна среда, съобразена с всички изисквания за устойчиво развитие и високи екологични стандарти.



"С голямо удовлетворение и гордост получаваме тези награди, които са доказателство за нашия ангажимент към качеството и иновациите в сектора. Residential Park Plovdiv не е просто жилищен комплекс, а истинско място за живот, което създава стойност, както за своите обитатели, така и за общността. Благодарим на всички, които оцениха труда ни и ни подкрепиха в този процес!“, заявиха от екипа на Residential Park Plovdiv.



Конкурсът за инвестиции в строителството е признат за едно от най-значимите браншови събития, което ежегодно отличава лидерите в строителния сектор. Наградите се присъждат на компании, които реализират иновативни и успешни проекти, поставяйки нови стандарти за качество, устойчивост и социална отговорност. Номинираните проекти се оценяват по редица критерии, включително архитектурен стил, технически иновации и положителен социален ефект.



