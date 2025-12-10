ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
Проектът Residential Park Plovdiv с две награди за инвестиции в строителството
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:12Коментари (1)478
©
виж галерията
На 9-ти декември в рамките на "Форум Реал“ се състоя тържествената церемония по награждаването на победителите в престижния конкурс за инвестиции в строителството "Годишни Награди за Строителство M2“, организиран от Сдружение за строителство и инвестиции и Форум за недвижими имоти и строителство.

В тазгодишното издание на конкурса, Residential Park Plovdiv бе удостоен с две важни награди – "Инвеститор на годината“ и "Инвеститор на жилищни сгради“. Отличията са признание за изключителното представяне в строителния сектор и успешната реализация на амбициозния проект Residential Park Plovdiv, най-мащабният жилишен комплекс у нас към момента, символ на иновациите и високото качество. 

Съчетаването на съвременни архитектурни решения, устойчиви и енергоефективни технологии, както и отлични условия за живеене, превърна проекта в еталон за съвременен жилищен комплекс в България, предоставяйки на бъдещите жители не само модерни жилища, но и комфортна и сигурна среда, съобразена с всички изисквания за устойчиво развитие и високи екологични стандарти.

"С голямо удовлетворение и гордост получаваме тези награди, които са доказателство за нашия ангажимент към качеството и иновациите в сектора. Residential Park Plovdiv не е просто жилищен комплекс, а истинско място за живот, което създава стойност, както за своите обитатели, така и за общността. Благодарим на всички, които оцениха труда ни и ни подкрепиха в този процес!“, заявиха от екипа на Residential Park Plovdiv.

Конкурсът за инвестиции в строителството е признат за едно от най-значимите браншови събития, което ежегодно отличава лидерите в строителния сектор. Наградите се присъждат на компании, които реализират иновативни и успешни проекти, поставяйки нови стандарти за качество, устойчивост и социална отговорност. Номинираните проекти се оценяват по редица критерии, включително архитектурен стил, технически иновации и положителен социален ефект.

Повече информация за конкурса и наградите можете да намерите на официалния сайт:

www.nagradistroitelstvo.org

или на форума на Форум за недвижими имоти и строителство:

www.forum-real.com







Зареждане! Моля, изчакайте ...
преди 12 мин.
0
 
 
Вижте и запомнете мазнюгите, на които ще дадете 30 години от живота си, за да живеете в нискокачествени и нефункционални жилища, вижте ги! Те ще си живеят живота в къщи, на които вие само дограмата няма да може да си позволите с 2 годишни заплати, докато те са ви пробутали най-евтината! Вижте ги и ги запомнете!
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Новини от Пловдив:
МВР Пловдив с апел към протестиращите довечера
16:38 / 10.12.2025
Директорът на Хуманитарната: С нетърпение чакаме ремонтът да свър...
16:24 / 10.12.2025
393-ма абсолвенти от МУ-Пловдив положиха Хипократовата клетва
15:19 / 10.12.2025
Пловдив и Братислава с общи инициативи за популяризиране на новат...
15:03 / 10.12.2025
Апелативната прокуратура в Пловдив вече има нов шеф
15:08 / 10.12.2025
Пловдивчанин даде 17,40 лева (8.90 евро) за пица 30 см
14:24 / 10.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Сринаха до основи емблематичен хотел
Сринаха до основи емблематичен хотел
18:51 / 09.12.2025
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
Икономист: В България се научихме как да преживяваме месеца с 1000 лева, но не и как да живеем достойно
19:05 / 09.12.2025
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
Големите вериги: 100 лева за пакетче дъвки може да доведе до връщане на ресто само в лева
10:54 / 08.12.2025
Иван чакал 10 години Ирина
Иван чакал 10 години Ирина
17:01 / 08.12.2025
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
Приятелка на загиналия след опит за изпреварване на прав участък: Закъде бързаше?
20:53 / 08.12.2025
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
Продавачи на апартаменти в Пловдив: Ще продаваме догодина, като се качат цените
16:09 / 08.12.2025
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
Собственик на апартамент: Панелките са грозни, но качествени. Бих живял в ново строителство само ако ми го подарят
09:12 / 09.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Бойни спортове
Протести срещу Бюджет 2026
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Родители от Хуманитарната гимназия настояха за нова сграда
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: