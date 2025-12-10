ЗАРЕЖДАНЕ...
|Проектът Residential Park Plovdiv с две награди за инвестиции в строителството
В тазгодишното издание на конкурса, Residential Park Plovdiv бе удостоен с две важни награди – "Инвеститор на годината“ и "Инвеститор на жилищни сгради“. Отличията са признание за изключителното представяне в строителния сектор и успешната реализация на амбициозния проект Residential Park Plovdiv, най-мащабният жилишен комплекс у нас към момента, символ на иновациите и високото качество.
Съчетаването на съвременни архитектурни решения, устойчиви и енергоефективни технологии, както и отлични условия за живеене, превърна проекта в еталон за съвременен жилищен комплекс в България, предоставяйки на бъдещите жители не само модерни жилища, но и комфортна и сигурна среда, съобразена с всички изисквания за устойчиво развитие и високи екологични стандарти.
"С голямо удовлетворение и гордост получаваме тези награди, които са доказателство за нашия ангажимент към качеството и иновациите в сектора. Residential Park Plovdiv не е просто жилищен комплекс, а истинско място за живот, което създава стойност, както за своите обитатели, така и за общността. Благодарим на всички, които оцениха труда ни и ни подкрепиха в този процес!“, заявиха от екипа на Residential Park Plovdiv.
Конкурсът за инвестиции в строителството е признат за едно от най-значимите браншови събития, което ежегодно отличава лидерите в строителния сектор. Наградите се присъждат на компании, които реализират иновативни и успешни проекти, поставяйки нови стандарти за качество, устойчивост и социална отговорност. Номинираните проекти се оценяват по редица критерии, включително архитектурен стил, технически иновации и положителен социален ефект.
Повече информация за конкурса и наградите можете да намерите на официалния сайт:
www.nagradistroitelstvo.org
или на форума на Форум за недвижими имоти и строителство:
www.forum-real.com
