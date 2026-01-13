Приходите от нощувки в Пловдивска област скочиха с 20% за година

© Plovdiv24.bg През ноември 2025 г. в област Пловдив са функционирали 224 места за настаняване с 10 и повече легла – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други краткосрочни обекти. Те разполагат общо с 6 400 стаи и 12 900 легла. В сравнение с ноември 2024 г., броят на местата за настаняване се увеличава с 1,4%, а леглата – с 5,7%.



Общият брой реализирани нощувки през месеца достига 128 200, което е с 9,6% повече спрямо същия период на миналата година. От тях 107 400 са нощували български граждани, а 20 800 – чужденци. Местата за настаняване с 4 и 5 звезди са предпочитани основно от чужденците, които реализират 65,9% от нощувките си там, докато българите нощуват на тези обекти в 47,2% от случаите. Местата с 3 звезди събират 28,7% от чуждестранните и 30,4% от българските нощувки, а обектите с 1 и 2 звезди – съответно 5,4% и 22,4%.



Средният брой нощувки от чужденци във всички места за настаняване в областта е 1,7. Най-много чужди посетители идват от Турция (30,8%), Гърция (9,6%), Германия (6,0%), Италия (4,9%) и Великобритания (4,0%). Общият брой на пренощувалите лица се увеличава с 14% спрямо ноември 2024 г. и достига 67 800. Българските граждани са 82,2% от тях, като 83,3% нощуват в места с 3, 4 и 5 звезди и реализират средно по 1,8 нощувки. Чуждестранните туристи са 12 100, като 70,7% от тях избират обекти с 4 и 5 звезди и реализират средно по 1,6 нощувки.



Приходите от нощувки през ноември 2025 г. възлизат на 10,4 млн. лв., като 8,4 млн. лв. са от български граждани, а 2,0 млн. лв. – от чужденци. Спрямо същия месец на 2024 г. приходите се увеличават с 20%, като при българите растежът е 17,7%, а при чужденците – 30,9%.



Общата заетост на леглата достига 33,1%. Най-висока тя остава при местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 44%, следвани от тези с 3 звезди – 28,8%, и с 1 и 2 звезди – 23,5%. Въпреки общия ръст, заетостта в почти всички категории леко спада спрямо ноември 2024 г. – най-много в обектите с 4 и 5 звезди (-1,0 процентен пункт), следвани от тези с 1 и 2 звезди (-0,9 процентен пункт) и с 3 звезди (-0,3 процентен пункт).



Тези данни показват устойчив ръст на туризма в област Пловдив, като чуждестранните туристи остават концентрирани предимно в по-висококатегорийните хотели, докато българите разпределят предпочитанията си по-равномерно между различните категории обекти.