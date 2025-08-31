ИЗПРАТИ НОВИНА
Пожарът в Цалапица е потушен, въздухът засега е чист
Автор: Екип Plovdiv24.bg 12:06Коментари (0)477
Потушен е пожарът на депото за битови отпадъци в Цалапица, който е възникнал тази сутрин около 5 часа. Четири пожарни автомобила, тежка техника, осигурена от частна компания, както и две водоноски на ОП "Чистота" продължават да са на място. Огънят бе обхванал около 200 кв. метра. 

На място са кметът Костадин Димитров и заместник-кметовете Иван Стоянов и Ангел Славов. В момента се извършват дейности по запръстяване на терена.

Няма превишение на ФПЧ в измервателните станции.


