ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Криминални
Институции
Други
Бизнес
Читателски
|Пожарът в Цалапица е потушен, въздухът засега е чист
На място са кметът Костадин Димитров и заместник-кметовете Иван Стоянов и Ангел Славов. В момента се извършват дейности по запръстяване на терена.
Няма превишение на ФПЧ в измервателните станции.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 42
|предишна страница [ 1/7 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Новини от Пловдив:
Затварят за движение подхода към Бетонния мост, ще преасфалтират ...
10:19 / 31.08.2025
Авария остави почти цял квартал в Пловдив без вода
10:04 / 31.08.2025
Шофьор: В Пловдив е истински ад! Карат като луди!
09:27 / 31.08.2025
Ученичка от Пловдив е сред петте най-добри математици в света
08:58 / 31.08.2025
Негоден за живеене е апартаментът, който горя в Пловдив
15:46 / 30.08.2025
Гори апартамент в Пловдив, на място е и Спешна помощ
15:25 / 30.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Честито на Виктория Петрова!
09:17 / 30.08.2025
Много дъжд утре, ето къде
17:27 / 29.08.2025
След 7 г. пауза тя се завръща
08:37 / 30.08.2025
Търсят кола, която е забелязана в района на Пловдив на АМ "Тракия"
19:11 / 29.08.2025
Пловдивчанка: Поискаха ни да платим 45 лева паркинг за 30 минути престой
17:34 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS