Четири пожарни екипа, машина за запръстяване и станция за замерване на Сектор "Специализирани оперативни дейности"-Пловдив; Rescue Team Plovdiv работят на сметището в Цалапица, съобщават от пресцентъра на РДПБЗН- Пловдив.



Засегнатата от пожара площ е около 500 кв.м. Сигналът за пламналите отпадъци е получен около 05.00 ч. тази сутрин. При замерването с мобилната станция не са отчетени нива на замърсяване на въздуха.



Към момента откритото пламъчно горене е ликвидирано. За ликвидиране на тлеещите участъци в дълбочина на място работят булдозер от оператора, челен товарач от сектор СОД и четири самосвала, подсигурени от община Пловдив.



Осигурени са и водоноски от ОП "Чистота". Уведомени са и дежурените еколози на РИОСВ.